Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünya devi şirket CME Group’un geçtiğimiz günlerde duyurduğu Ethereum (ETH) seçeneklerine karşı olan açık ilgi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki bu durum kripto para birimi adına neyi ifade ediyor?

Ethereum’a Yoğun İlgi!

CME Group’un geçtiğimiz günlerde açıkladığı Ethereum option piyasasının açık pozisyonu Haziran ayında 254 milyon dolar olarak gerçekleşti. Açık faiz, ödenmemiş sözleşme sayısını ifade eder. The Block’dan elde edilen verilere göre, Bitcoin (BTC) option’larına yönelik açık pozisyon CME’de neredeyse tüm zamanların en yüksek seviyesinde ve OI 1,59 milyar dolarda bulunuyor.

Nisan ayı içerisinde en büyük kripto para birimine bağlı seçenekler için OI, 1,69 milyar dolara ulaşmıştı. Haziran ayında düşen Ethereum option hacmi, yılın büyük bölümünde istikrarlı bir şekilde arttı ve Ocak ayındaki 84 milyon dolardan Mayıs ayında 334 milyon dolara yükseldi. Ayrıca Bitcoin option’ları ele alınacak olursa Haziran ayında art arda üçüncü ayda yükseldi. Ancak Mart ayındaki zirvesinden aşağıda kaldı.

CME Açıklaması!

CME Group’un 29 Haziran Perşembe günü yaptığı duyuruya göre vadeli işlemler nakit olarak ödenecek. Yani ödeme sırasında temel araç yerine nakit alışverişi yapılacak. Ayrıca CME Group Ethereum vadeli işlemlerinin uzlaşma fiyatı, değeri belirlemek için karşılık gelen CME Group Bitcoin vadeli işlemleri uzlaşma fiyatına bölüneceği belirtilmişti. CME Group küresel başkanı Giovanni Vicioso yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti:

Tarihi verilere bakıldığında, Ethereum ve Bitcoin yüksek oranda ilişkilidir. Ancak iki kripto para birimi zaman içinde büyüdükçe, piyasa dinamikleri birinin performansını diğerinden daha fazla etkileyerek göreceli değer ticaret fırsatları yaratabilir. Ethereum/Bitcoin Ratio vadeli işlemlerinin eklenmesiyle, yatırımcılar yönsel bir görüşe ihtiyaç duymadan tek bir ticarette Ethereum ve Bitcoin risklerini yakalayabilecekler.

Öte yandan lider kripto para birimi olan Bitcoin, piyasa genelinde oluşan genel olumlu havanın etkisi ve BlackRock’un ETF girişimiyle 30.539 dolar seviyesinden işlem görüyor.