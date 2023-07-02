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Blockchain güvenlik firması olan Beosin’in yeni bir raporuna göre, kripto para piyasasının yılın ilk yarısında bilgisayar korsanlığı ve diğer yasa dışı planlardan yarım trilyon doların üzerinde kayıp kaydettiğini ortaya koydu.

Yarım Milyon Dolarlık Hack!

Şirketten yeni yayınlanan güvenlik verileri, web3 alanının 2023’ün ilk altı ayında bilgisayar korsanlığı, kimlik avı dolandırıcılığı ve kötü niyetli işlemlerin tümünde 655,61 milyon dolar değerinde kayıp yaşadığını gösteriyor. Güvenlik şirketi Beosin, 108 bilgisayar korsanlığı saldırısının 471.43 milyon dolarlık fon kaybına neden olduğunu belirtti. 110 halı çekme ve kimlik avı dolandırıcılığından kaynaklanan kayıplar sırasıyla 75,87 milyon dolar ve 108 milyon dolar.

Beosin’e göre, bu yıl Ocak ve Haziran ayları arasındaki bilgisayar korsanlığı olaylarından kaynaklanan kayıplar, 2022’nin ilk ve ikinci yarısında meydana gelen kayıplardan önemli ölçüde daha düşük. Güvenlik şirketi açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

2022’nin ilk yarısında, saldırılardan kaynaklanan toplam kayıp ~1,91 milyar dolardı ve 2022’nin ikinci yarısında yaklaşık 1,69 milyar dolarken, 2023’ün ilk yarısında bu değer 470 milyon dolara düştü.

Devasa Kayıp!

Bilgisayar korsanlığı olaylarının çoğu, 1 milyon ila 10 milyon dolar arasında kayıplar içeriyordu. Ancak bir durumda, söz konusu miktar 100 milyon doların üzerindeydi. Konu hakkındaki açıklamalar ise şu şekilde:

Hack’lerde kayıp miktarının dağılımı: 100 milyon dolar aşan kayıp, 10 milyon dolar ila 100 milyon dolar arası 1 olay.1 milyon dolar ile 10 milyon dolar arası 7 olay: 23 olay.

Beosin, kötü niyetli şahıslar tarafından ele geçirilen kripto para birimlerinin yaklaşık 215 milyon dolarının yani %45,5’inin kurtarıldığını da ekleyerek şunları açıkladı:

Hack olayları 2022’de yalnızca %8’i iyileştirildi. 113 milyon dolarlık çalınan varlık borsalara aktarıldı: 45.38 milyon dolar Tornado Cash’e ve 68.14 milyon dolar diğer borsalara.

Kripto para birimlerinin piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren yaşanan tüm kötü niyetli işlemler fiyatlamalarda oldukça olumsuz sonuçlar yaratmıştır. Gündemdeki düzenleyici hareketlerin gerçekleştirilmesi halinde piyasalara bir nebze olsun güven ortamı sağlanabileceği belirtiliyor.