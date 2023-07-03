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  •   Menkul Kıymet Sınıflandırmasıyla Altcoin Piyasasını Sarsan SEC’e Bir Karşı Atak Daha!

Menkul Kıymet Sınıflandırmasıyla Altcoin Piyasasını Sarsan SEC’e Bir Karşı Atak Daha!

Özet

  • Bittrex, SEC'in kripto paraları menkul kıymet olarak sınıflandırma yetkisinin bulunmadığını savunarak mahkemeye dilekçe verdi.
  • Coinbase'in savunma stratejisini benimseyen Bittrex, daha net düzenleyici çerçeve talep etti.
  • İki borsa da kripto paraların ikincil piyasalarda menkul kıymetlerden farklı bir sınıflandırmaya sahip olmasını savunuyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
08:22
3 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsası Bittrex, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) açtığı davaya karşı çıkarak mahkemeye dilekçe sunarak cesur bir adım attı. Kripto para borsası, SEC’in ABD Kongresi tarafından açıkça yetkilendirilmediği sürece kripto paraları menkul kıymet olarak sınıflandırma yetkisinin bulunmadığını iddia ediyor.

Bittrex, Coinbase’in Savunma Stratejisini Benimsemiş Durumda

Bittrex’in mahkemeye sunduğu dilekçenin özü, SEC’in ABD Kongresi tarafından açıkça verilmeyen kripto paraları menkul kıymet olarak düzenleme yetkisine sahip olmadığı iddiasına dayanıyor. Bittrex, SEC’in mevcut menkul kıymet düzenlemelerine ilişkin yorumuna meydan okuyarak, kripto paraları barındıran daha net ve daha kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturulmasını talep ediyor.

Bittrex, bu hamlesi ile daha bir kripto para borsası olan ve SEC’in benzer iddialarla dava ettiği Coinbase’inkine benzer bir stratejik yaklaşım benimsemiş, argümanlarını Coinbase’in savunma stratejisiyle yakından uyumlu hale getirmiş oldu. Bu uyum, Bittrex’in Coinbase’in kurduğu sağlam yasal temelden faydalanmasına ve SEC’in açtığı davaya karşı birleşik bir savunma oluşturmasına imkan tanıyor.

Hem Bittrex hem de Coinbase, SEC’in yatırım sözleşmelerinin alım satımına ilişkin iddiaları hakkında endişelerini dile getiriyorlar. Belirli kripto paraların ilk satışının menkul kıymet sözleşmeleri sınıflandırmasına girebileceğini kabul etseler de, bu varlıkların ikincil piyasalarda aktif olarak işlem görmesinin ardından menkul kıymetler yerine emtia veya diğer kripto para türleri olarak yeniden sınıflandırılmaları gerektiğini savunuyorlar.

Ayrıca Bittrex, SEC’in iddialarına karşı çıkan kripto sanıkları tarafından kullanılan ortak bir savunma stratejisini benimseyerek, eylemlerinin yasak olduğunun açıkça bildirilmediğini savunuyor.

SEC, Bittrex’e Nisan Ayında Dava Açmıştı

SEC, Nisan ayında Bittrex ve kurucu ortağı William Shihara’yı kayıtsız menkul kıymetler borsası işletmekle suçlayarak dava açmıştı. ABD’li düzenleyici Bittrex’e açtığı davada gerekli kaydı almadan ABD federal menkul kıymetler yasalarında belirtilen kriterleri karşılayan kripto paraların alım satımını kolaylaştırdığını iddia etti. SEC ayrıca Bittrex’in yabancı iştiraki olan Bittrex Global’i de ulusal menkul kıymetler borsası olarak kayıt yaptırmamakla suçladı.

Bittrex ve SEC arasındaki bu yasal anlaşmazlık, kripto para düzenlemesinin gelişen ortamında gezinirken kripto para borsaları ve düzenleyici kurumlar arasında devam eden gerilimi yansıtıyor.

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