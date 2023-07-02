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Kral kripto para birimi Haziran ayını güzel haberlerle tamamladı ve yeni aya başladı. Peki Temmuz ne getirecek? Bitcoin’in aynı dönemdeki geçmiş performansını izleyerek bazı tahminlerde bulunabiliriz. Uzmanlar Temmuz ayı için kripto paralarda neler bekliyor? Kripto paralarda yükseliş devam edecek mi? İşte detaylar.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin Haziran ayında %12 değer kazandı, ancak Temmuz ayı sürprizlerle dolu geçebilir. Bazı uzmanlar Haziran’a nispeten bu ayın beklenen ölçüde iyi geçmeyebileceğini savunuyor. Popüler trader CryptoBullet, 1 Temmuz’da yaptığı paylaşımda Temmuz ayının BTC fiyatlarında çok daha fazla yükseliş sunmayabileceğini itiraf etti.

TradingView ve CoinGlass’tan alınan veriler, aylık kapanışın Bitstamp’ta 30.465 dolar olarak gerçekleştiğini doğruluyor. Bu seviyeler hafta sonuna kadar korunmaya devam etti ve geçtiğimiz 2019 yılından bu yana en iyi Haziran performansını gördük.

Bitcoin Yıllara Göre Temmuz Performansı

Tarihsel standartlara göre, Temmuz ayı daha da iyi görünüyor; tarihi boyunca BTC fiyatı ay boyunca hiç %10’dan fazla kaybetmedi. Ancak CryptoBullet için “sağduyu” BTC/USD’nin bazı önemli hareketli ortalamaların altına düşmesi gerektiğini dikte ediyor.

“Haziran beni şaşırttı. Oldukça yükseliş gösteren bir aylık kapanış yaptık: BTC MA50’yi test etti, güçlü bir şekilde sıçradı ve EMA21’i yeniden kazanmayı başardı! Söylediklerimi tekrar edebilirim: BTC 35.000 dolara gidebilir (likidite avlamak için), ancak bu orta vadeli yükseliş rallisi sona eriyor. Muhtemelen bu ay.”

DecenTrader ise 35.000 dolara doğru biriken short pozisyonlara dikkat çekiyor. Başka bir yerde, genel olarak iyimser olan Rekt Capital, aylık kapanışa rağmen Bitcoin için 30.000 doların altında testin kapıda olduğunu söylüyor. Ona göre yükselişin sağlıklı olabilmesi için bu şart.

“Fiyat şu anda 30.500 dolar civarında. Bu teknik yeniden testi kolaylaştırmak için yakında hangi olumsuz katalizörün ortaya çıkacağını merak ediyorum.”

Ek olarak, BTC fiyatı bu aşağı yönlü hedefin altına düşse bile, bunun “sıra dışı” bir şey teşkil etmeyeceğini savundu. Yazı hazırlandığı sırada BTC 30.591 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor.