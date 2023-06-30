Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Hazır Olun! Nam Salan Analist Bitcoin İçin Hedef Verdi, Altcoinler’in Tamamı İçin Uyardı!

Hazır Olun! Nam Salan Analist Bitcoin İçin Hedef Verdi, Altcoinler’in Tamamı İçin Uyardı!

Özet

  • Kripto analisti Benjamin Cowen, Bitcoin'in yılın en yüksek seviyesi olan 35 bin dolara yükselebileceğini değerlendiriyor.
  • Analiste göre Bitcoin'in bu çıkışı altcoin piyasasının zarar görmesine neden olacak.
  • Cowen, likidite açısından daha güvenli olarak görerek yatırımcıların altcoinler'den BTC'ye geçtiklerini de ekledi.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
11:32
30 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para dünyasının yakından takip ettiği kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin (BTC) ve altcoin piyasaları için gerçekleşme ihtimali yüksek yolu özetledi. İşte analistin ortaya koyduğu BTC ve altcoin öngörüsü.

Bitcoin’in 35 Bin Dolarla Yılın En Yüksek Seviyesine Çıkmasını Bekliyor

David Lin Report’a röportaj veren tecrübeli kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin’in mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 14 artarak yılın en yüksek seviyesi olan 35 bin dolara ulaşabileceğini belirterek “Tahminimce kısa vadede Bitcoin’in tekrar biraz daha yükselip yükselemeyeceğini söylemek gerçekten zor. Oraya ulaşabilir mi bilmiyorum ama ulaşacak olursa benim yıl için en yüksek beklediği hedef seviye 35 bin dolar olur.” dedi.

Cowen, Bitcoin’in bu yıl için üst hedefine ulaşması halinde altcoinler’e ne olacağı konusunda ise “Bitcoin 35 bin dolara çıkarsa, bu altcoin piyasası için iyi olmaz. Çünkü altcoin piyasası muhtemelen Bitcoin karşısında (BTC işlem çiftlerinde) harap olmaya devam edeceklerdir ve sonra bir noktada Bitcoin’in geri gelmesi gerekecek. Bence bu hareketin bir kısmını normalde yarılama (halving) öncesi yılda yaptığı gibi geri çekmesi gerekecek. O noktada altcoin piyasası biraz daha düşer ve Bitcoin hakimiyeti artmaya devam eder.” değerlendirmesinde bulundu.

“Yatırımcılar Altcoinler’den Bitcoin’e Geçiyor”

Tecrübeli kripto para analisti Bitcoin‘in altcoinler’den daha iyi performans göstermesinin ve neden yatırımcıların altcoinler’den uzaklaşarak en büyük kripto paraya yöneldiklerini ise şu sözlerle açıkladı:

Likidite temelde kuruyor. Bu nedenle yatırımcılar altcoin piyasası yerine Bitcoin’in göreceli güvenli liman oluşuna yöneliyorlar. Bu göreceli bir güvenli liman. Bu Elbette bu durum Bitcoin’in düşmeyeceği anlamına gelmiyor, Bitcoin’in altcoin piyasasından nispeten daha güvenli olduğunu ve likiditenin azaldığını söylüyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
İlgili Yazılar
XRP Fiyat Analizi: Temmuz’da 1 Dolara Ulaşabilir mi?
XRP Fiyat Analizi: Temmuz’da 1 Dolara Ulaşabilir mi?
FTX Token’in (FTT) Yükselten Gelişmeyle Gündemde Olan FTX Borsası İçin Çarpıcı Rakamlar!
FTX Token’in (FTT) Yükselten Gelişmeyle Gündemde Olan FTX Borsası İçin Çarpıcı Rakamlar!
Ne Bitcoin Cash Ne Litecoin! Ünlü Analiste Göre Bu Altcoin Yatırımcısının Yüzünü Güldürebilir!
Ne Bitcoin Cash Ne Litecoin! Ünlü Analiste Göre Bu Altcoin Yatırımcısının Yüzünü Güldürebilir!
Son DAKİKA! Yarın Bu Altcoinlerde Dev Satış Var! Mahkeme İzin Verdi! MATIC, LTC Dahil!
Son DAKİKA! Yarın Bu Altcoinlerde Dev Satış Var! Mahkeme İzin Verdi! MATIC, LTC Dahil!
Son Dakika: Kripto Paralar Aniden Çakıldı! ETF Başvurularıyla İlgili Sıcak Gelişme!
Son Dakika: Kripto Paralar Aniden Çakıldı! ETF Başvurularıyla İlgili Sıcak Gelişme!
Binance’den Dev Kripto Para Araştırması! Dikkat Çeken Rakamlar!
Binance’den Dev Kripto Para Araştırması! Dikkat Çeken Rakamlar!
Sıcak Sıcak! Fed, Bitcoin ve Altcoinler’in Beklediği Veriler Şimdi Geldi!
Sıcak Sıcak! Fed, Bitcoin ve Altcoinler’in Beklediği Veriler Şimdi Geldi!
Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! Güney Kore, 19 Tasarıyı Bir Araya Getiren Kripto Para Yasasını Onayladı!
Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! Güney Kore, 19 Tasarıyı Bir Araya Getiren Kripto Para Yasasını Onayladı!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023