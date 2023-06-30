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Kripto para dünyasının yakından takip ettiği kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin (BTC) ve altcoin piyasaları için gerçekleşme ihtimali yüksek yolu özetledi. İşte analistin ortaya koyduğu BTC ve altcoin öngörüsü.

Bitcoin’in 35 Bin Dolarla Yılın En Yüksek Seviyesine Çıkmasını Bekliyor

David Lin Report’a röportaj veren tecrübeli kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin’in mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 14 artarak yılın en yüksek seviyesi olan 35 bin dolara ulaşabileceğini belirterek “Tahminimce kısa vadede Bitcoin’in tekrar biraz daha yükselip yükselemeyeceğini söylemek gerçekten zor. Oraya ulaşabilir mi bilmiyorum ama ulaşacak olursa benim yıl için en yüksek beklediği hedef seviye 35 bin dolar olur.” dedi.

Cowen, Bitcoin’in bu yıl için üst hedefine ulaşması halinde altcoinler’e ne olacağı konusunda ise “Bitcoin 35 bin dolara çıkarsa, bu altcoin piyasası için iyi olmaz. Çünkü altcoin piyasası muhtemelen Bitcoin karşısında (BTC işlem çiftlerinde) harap olmaya devam edeceklerdir ve sonra bir noktada Bitcoin’in geri gelmesi gerekecek. Bence bu hareketin bir kısmını normalde yarılama (halving) öncesi yılda yaptığı gibi geri çekmesi gerekecek. O noktada altcoin piyasası biraz daha düşer ve Bitcoin hakimiyeti artmaya devam eder.” değerlendirmesinde bulundu.

“Yatırımcılar Altcoinler’den Bitcoin’e Geçiyor”

Tecrübeli kripto para analisti Bitcoin‘in altcoinler’den daha iyi performans göstermesinin ve neden yatırımcıların altcoinler’den uzaklaşarak en büyük kripto paraya yöneldiklerini ise şu sözlerle açıkladı: