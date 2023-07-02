Hemen
Başla!
Hemen  Başla!

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Son Durum Grafikli Yorum! Kripto Fiyat Tahminleri!

Özet

  • BlackRock'ın ETH başvurusunu güncellemesi beklenen yükselişi tetikleyebilir.
  • BTC için 32.400 ve 40.000 dolar hedefleri güncelliğini koruyor.
  • İyimser senaryoda ETH 2.142 dolara kadar yükselebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:25
2 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi sakin bir Pazar günü geçiriyor ve altcoinler dünkü şoku hızla üzerinden atmış görünüyor. Piyasalarda dalgalanmaya neden olan ETF başvuruları şimdilik BTC’yi 30.000 doların üstünde tutmak için yeterli görünüyor. Peki bir sonraki adımda neler olacak? Kripto para yatırımcılarının neler bekliyor?

Bitcoin Grafik Yorum

Bitcoin, çeyreğin son gününde dalgalı bir seyir izledi. Boğalar Bitcoin’in fiyatını 31.000 doların üstünde tutmaya çalışıyordu ancak Wall Street Journal’ın, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Bitcoin ETF başvurularını iade ettiğini belirten raporuyla sarsıldılar. Ardından ETF başvurusu yapan şirketlerin çoğu (BlackRock hariç) başvurularını eksiği giderilmiş şekilde tekrar gönderdi. Ancak BTC tekrar 31.000 doları aşamadı.

Bitcoin’in 31.000 doların üzerine çıkamaması kısa vadeli spekülatörleri tedirgin ediyor gibi görünüyor. Glassnode’un 28 Haziran’da yayımladığı bir araştırma raporu, 155 gün ya da daha kısa süredir BTC gönderen adreslerin borsalara 35.000’den fazla BTC gönderdiğini gösteriyor. Herhangi bir olumsuz haberin STH’lerden olumsuz bir tepki görmesi muhtemeldir.

Peki 31.000 dolar direnci kalıcı olarak aşılamayacak mı? Yukarı yönlü 20 günlük üssel hareketli ortalama (28.982 dolar) ve pozitif bölgedeki göreli güç endeksi (RSI) bize iyimserliğimizi korumak için yeterli neden veriyor.

Alıcıların fiyatı 31.000 doların üzerinde tutmayı başarması halinde 32.400 ve 40.000 dolar seviyelerinin test edilmesi muhtemel. İlk direnç nispeten zayıf ve olumlu bir haberle test edilmesi halinde kolayca üzerinde kapanış görebiliriz. Tersi senaryoda kral kripto para biriminin 28.982 dolar altında kapanışlar yapması gerekiyor. Eğer bu olursa 24.800 dolara kadar düşüş devam edebilir.

Ethereum Grafik Yorum

Ether 29 Haziran’da hareketli ortalamalardan sıçradı ve bu da daha düşük seviyelerin alıcıları çektiğini gösteriyor. Shapella, Merge gibi büyük yükseltmeler fiyatı beklenen ölçüde yukarı çekemedi. Ayı piyasası gelişim için harika ancak bu gelişimin fiyata etkisi maalesef sınırlı oluyor.

Altcoin kralı yazı hazırlandığı sırada 1.900 dolarlık kilit seviyenin üzerinde bulunuyor. Eğer 1.937 dolarlık direnç üzerinde kapanışlar yapabilirse 2.000 ve 2.142 dolar seviyesine yükselebilir. Tersi senaryoda 1.700 ve 1.600 dolar hedeflenecektir. Ancak şimdilik ETH için de yukarı yönde daha az engel var gibi görünüyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
İlgili Yazılar
Düşecek Mi? Yıllara Göre Bitcoin ve Kripto Temmuz Performansı! Uzmanlar Cevapladı!
Düşecek Mi? Yıllara Göre Bitcoin ve Kripto Temmuz Performansı! Uzmanlar Cevapladı!
Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin (BTC), Yeni Bir Düşüşün Eşiğinde Olabilir mi?
Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin (BTC), Yeni Bir Düşüşün Eşiğinde Olabilir mi?
Bitcoin (BTC) Almak İçin 1,5 Milyon TL Değerinde Kredi Çekmişti: İşte Yatırımcının Son Durumu!
Bitcoin (BTC) Almak İçin 1,5 Milyon TL Değerinde Kredi Çekmişti: İşte Yatırımcının Son Durumu!
Ethereum, Yeniden Kritik Direnci Aştı: Güncel Veriler ve Metrikler, ETH İçin Hangi Yöne İşaret Ediyor?
Ethereum, Yeniden Kritik Direnci Aştı: Güncel Veriler ve Metrikler, ETH İçin Hangi Yöne İşaret Ediyor?
Son 7 Hafta İçinde 154.000’den Fazla BTC Daha Eklendi: Bitcoin Balinaları, Yeni Bir Ralliye mi Hazırlanıyor?
Son 7 Hafta İçinde 154.000’den Fazla BTC Daha Eklendi: Bitcoin Balinaları, Yeni Bir Ralliye mi Hazırlanıyor?
Kripto Para Piyasasında Yüksek Volatilite: Saatler İçerisinde 200 Milyon Dolarlık Tasfiye!
Kripto Para Piyasasında Yüksek Volatilite: Saatler İçerisinde 200 Milyon Dolarlık Tasfiye!
Ne Bitcoin Cash Ne Litecoin! Ünlü Analiste Göre Bu Altcoin Yatırımcısının Yüzünü Güldürebilir!
Ne Bitcoin Cash Ne Litecoin! Ünlü Analiste Göre Bu Altcoin Yatırımcısının Yüzünü Güldürebilir!
Son Dakika: Kripto Paralar Aniden Çakıldı! ETF Başvurularıyla İlgili Sıcak Gelişme!
Son Dakika: Kripto Paralar Aniden Çakıldı! ETF Başvurularıyla İlgili Sıcak Gelişme!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023