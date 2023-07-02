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Kral kripto para birimi sakin bir Pazar günü geçiriyor ve altcoinler dünkü şoku hızla üzerinden atmış görünüyor. Piyasalarda dalgalanmaya neden olan ETF başvuruları şimdilik BTC’yi 30.000 doların üstünde tutmak için yeterli görünüyor. Peki bir sonraki adımda neler olacak? Kripto para yatırımcılarının neler bekliyor?

Bitcoin Grafik Yorum

Bitcoin, çeyreğin son gününde dalgalı bir seyir izledi. Boğalar Bitcoin’in fiyatını 31.000 doların üstünde tutmaya çalışıyordu ancak Wall Street Journal’ın, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Bitcoin ETF başvurularını iade ettiğini belirten raporuyla sarsıldılar. Ardından ETF başvurusu yapan şirketlerin çoğu (BlackRock hariç) başvurularını eksiği giderilmiş şekilde tekrar gönderdi. Ancak BTC tekrar 31.000 doları aşamadı.

Bitcoin’in 31.000 doların üzerine çıkamaması kısa vadeli spekülatörleri tedirgin ediyor gibi görünüyor. Glassnode’un 28 Haziran’da yayımladığı bir araştırma raporu, 155 gün ya da daha kısa süredir BTC gönderen adreslerin borsalara 35.000’den fazla BTC gönderdiğini gösteriyor. Herhangi bir olumsuz haberin STH’lerden olumsuz bir tepki görmesi muhtemeldir.

Peki 31.000 dolar direnci kalıcı olarak aşılamayacak mı? Yukarı yönlü 20 günlük üssel hareketli ortalama (28.982 dolar) ve pozitif bölgedeki göreli güç endeksi (RSI) bize iyimserliğimizi korumak için yeterli neden veriyor.

Alıcıların fiyatı 31.000 doların üzerinde tutmayı başarması halinde 32.400 ve 40.000 dolar seviyelerinin test edilmesi muhtemel. İlk direnç nispeten zayıf ve olumlu bir haberle test edilmesi halinde kolayca üzerinde kapanış görebiliriz. Tersi senaryoda kral kripto para biriminin 28.982 dolar altında kapanışlar yapması gerekiyor. Eğer bu olursa 24.800 dolara kadar düşüş devam edebilir.

Ethereum Grafik Yorum

Ether 29 Haziran’da hareketli ortalamalardan sıçradı ve bu da daha düşük seviyelerin alıcıları çektiğini gösteriyor. Shapella, Merge gibi büyük yükseltmeler fiyatı beklenen ölçüde yukarı çekemedi. Ayı piyasası gelişim için harika ancak bu gelişimin fiyata etkisi maalesef sınırlı oluyor.

Altcoin kralı yazı hazırlandığı sırada 1.900 dolarlık kilit seviyenin üzerinde bulunuyor. Eğer 1.937 dolarlık direnç üzerinde kapanışlar yapabilirse 2.000 ve 2.142 dolar seviyesine yükselebilir. Tersi senaryoda 1.700 ve 1.600 dolar hedeflenecektir. Ancak şimdilik ETH için de yukarı yönde daha az engel var gibi görünüyor.