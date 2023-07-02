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Kripto para yatırımcıları artan volatiliteden yön kuzeye olduğu sürece mutlu ve önümüzdeki günlerde de hareketlilik artabilir. Makro cephedeki gelişmeler hiç olmadığı kadar kripto paraları etkiler hale geldi. Geçtiğimiz yıl başlayan Fed faiz artışları kripto yatırımcılarının PMI, PCE, İşsizlik Başvuruları gibi verilerde bile tetiklenen volatiliteyle karşı karşıya kalmalarını sağladı.

Kripto Paralar Haftalık Takvim

Gündem yoğun olacak. Özellikle altcoin yatırımcılarının takvimlerine bu önemli gelişmeleri eklemesi faydalı görünüyor. Volatilitenin ne yönde artabileceği verilerde beklediğimiz şey ve diğer detayları ikinci bölümde ayrıca ele alacağız.

3 Temmuz Pazartesi

ABD Piyasaları Yarım Gün Tatil

17:00 ABD ISM PMI (Beklenti: 47,2 Önceki: 46,9)

BitTorrent stUSDT Duyurusu

4 Temmuz Salı

ABD Piyasaları Tatil

DYDX Kilit Açılışı (13,6 Milyon $)

5 Temmuz Çarşamba

04:45 Çin Bileşik PMI (Önceki: 55,6)

10:00 Avrupa Merkez Bankası Politika Toplantısı

12:00 AB ÜFE Beklenti (Aylık, -3,9%)

15:55 ABD Kırmızı Kitap

21:00 Fed Tutanakları Açıklanacak

23:00 Fed/Williams Konuşacak

Zilliqa Maninnet Yükseltmesi V9.2

dYdX Chain halka açık test ağı lansmanı

6 Temmuz Perşembe

15:15 ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Beklenti: 236K Önceki: 278K)

15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 245K Önceki: 239K)

15:45 Fed/Logan Konuşacak

16:45 ABD Hizmet PMI (Beklenti: 54,1 Önceki: 54,9)

17:00 ABD JOLTS (Önceki: 10,103M)

7 Temmuz Cuma

15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Beklenti 0,3%)

(Beklenti 0,3%) 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Beklenti:200K Önceki: 339K)

15:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti: %3,7)

19:45 AMB Başkanı Lagarde Konuşacak

Kripto Paralar Nasıl Etkilenecek?

Haftanın en kritik günü 7 Temmuz ve saatlik kazançlardaki anormal veri piyasalarda ciddi volatilite artışına neden olabilir. Saatlik ücretler ve Tarım Dışı İstihdam verilerinin beklenti altı gelmesi kripto paralarda yükselişi tetikleyebilir. İşsizlik verisinin %3,7 üstünde gelmesi de Fed’i yavaşlatacağı için piyasalarda pozitif hissiyatı artıracaktır. Evvelsi gün gelecek ADP ve JOLSTS öncü göstergeler olacak bu veriler olumlu gelirse 7 Temmuz verileri de beklentiden (kripto için) iyi gelebilir ve piyasa bunu fiyatlayabilir.

Çarşamba günü açıklanacak Fed tutanakları piyasalarda düşüşe neden olabilir. Powell son toplantıda şahin bir duruş sergilemişti. Tutanakların da bu minvalde olması bekleniyor. Diğer taraftan yılın geri kalanı için 2 faiz artışı beklentisinin tutanaklarda da yer alması muhtemel.

Haftanın altcoini DYDX olacak. Kilit açılışının etkisini azaltmak için lansman yapılacak. Satışlar için bu haberin getireceği muhtemel likidite beklenebilir. Özellikle vadeli işlemlerde dikkatli olunması önemli. Son olarak Pazartesi (yarım gün) ve Salı günü ABD piyasaları tatil, kripto bu tarz dönemleri yükseliş fırsatı olarak değerlendirmeye çalışabilir.