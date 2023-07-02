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Heyecan dolu Haziran ayı sona erdi ve yoğun gündem nedeniyle kimse zamanın nasıl geçtiğini anlamadı. Kötü başlayan ay 15 Haziran itibariyle pozitife dönmüştü ve altcoinlerin çoğu 10 Haziran tarihindeki dip seviyelerden hızla yükseldi. Kimi altcoinlerde kazanç %100’ü aştı. Peki Temmuz ayı nasıl başladı? İşte detaylar.

Temmuz Ayı Kripto Paralar

Bitcoin fiyatı güne 30.500 dolarda devam ediyor ve 30.400 dolarlık destek seviyesi olumlu. Bununla birlikte altcoinlerin bir bölümü pozitif ayrışarak çift haneli kazançlar elde etti. Geçmişte Temmuz ayları birçok kez çift haneli yükselişlere ev sahipliği yapmıştı. Yine aynısı olursa Bitcoin fiyatının bu ay 35.000 dolar veya üstünde yeni bir zirve yaptığını görebiliriz. Diğer taraftan ETF başvurularının heyecanın ne zaman söneceği de merak konusu.

WSJ tarafından yayınlanan SEC sızıntısı başvuruların güncellenmesine neden oldu. Şimdi önümüzdeki günlerde yeni sızıntılar piyasaların yönünü belirleyebilir. Diğer taraftan BlackRock’ın diğerleri gibi başvurusunu henüz güncellememiş olması da önemli. Eğer güncelleme gelirse iyi bir fiyat katalizörü olabilir tersi senaryoda başvurudan vazgeçme niyetinde olduğu tarzında spekülasyonlar görebiliriz.

Altcoinler Yorum

Güne pozitif başlayan çoğu altcoin PolyNetwork saldırısının detayları ortaya çıktıkça kazançlarının bir kısmını iade etti. Fakat bu olay ciddi satışları tetikleyecek gibi görünmüyor. Ağdaki likidite eksikliği saldırının tesirini büyük ölçüde azalttı.

Kripto paraların kümülatif değeri 1,19 trilyon dolara ulaştı buradan 1,3 trilyon dolara gelecek test altcoinlerdeki kazançları katlayabilir. Diğer taraftan haftanın kazananları XEC, BCH, BSV, COMP ve INJ Coin oldu. Sırasıyla %39 ile %22 arasında kazanç elde ettiler. Bitcoin forklarındaki yükselişin nedeni menkul kıymet olma ihtimallerinin zayıflığı olabilir. Diğer taraftan BlackRock kendi fork’unu seçebilir tarzında spekülasyonlar da fiyatı etkiledi. Ancak bu konuda kapsamlı birkaç rapor zaten yayınlamıştık. ETF başvurusundaki fork bölümü potansiyel riskler başlığı altında işleniyor üstelik eski forkların tercih edilme ihtimalinden de bahsetmiyor. BCH özelinde ralliyi EDX Markets desteğiyle de ilişkilendirebiliriz.

CFX, KAVA ve SUI de altcoinlerin çoğunun aksine güneye koşan fiyatlarıyla dikkat çekiyor. SUI özelinde emisyon sorunu dikkat çekici ve ağdaki aktif kullanıcılar 400 seviyesine kadar düştü bunlar endişe verici.