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Kripto para yatırımcıları 2021 ve 2022 yıllarında yüz milyonlarca dolarlık kripto hacklerini gördü. Bu daha tehlikeli. Sorun şu ki eğer iddialar gerçekse 2021 yılındaki saldırı benzer şekilde tekrarlandı ve daha büyük rakamlar risk altında. Peki ortaya atılan iddia ve detaylar neler?

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WuBlockchain tarafından ortaya atılan iddiaya göre PolyNetwork yeniden saldırıya uğradı. Bu ihtimalden şüpheleniliyor çünkü birçok ağda hackerlar devasa miktarda token bastı. Metis’te 99.999.184 BNB ve 10 milyar BUSD, Heco’da trilyonlarca SHIBA Coin basıldı. Tam listeyi aşağıda görüyorsunuz. Bunların değer milyarlarca dolar.

2021 yılında, PolyNetwork 600 milyon dolarlık saldırıya uğramış ve o günlerde DeFi tarihinin en büyük saldırısını görmüştük. PolyNetwork’ün likiditesi yetersiz ve büyük miktarda BNB ve BUSD bu sefer farklı zincirlerden DeFi platformlarına boşaltılamayabilir. Henüz resmi bir duyuru gelmedi.

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Binance BSC için bu tarz saldırılarda kaybı azaltmak adına bazı önlemler almıştı. Diğer taraftan likidite PolyNetwork’ün likidite eksikliği de eğer saldırıl olmuşsa bile etkisini azaltacaktır. Kısa süreli düşüş görsek bile bunun tam etkilerini görmemiz saatler alabilir. Gelecek açıklamalar, alınacak önlemler veya basılan varlıkların hızlı biçimde yakılmasına göre piyasalardaki hissiyat değişebilir.

Bitcoin fiyatı haberden önce 30.600 dolar seviyesinin üstündeyken şimdi 30.485 dolara geriledi. Altcoinlerdeki düşüş ise daha dikkat çekici.

Saat 06:50 itibariyle Metis güncel durumla ilgili ilk açıklamayı yaptı ve saldırıyı doğruladı.

“Metis’te yeni basılan BNB ve BUSD ile ilgili olarak, satış likiditesi mevcut değildir. Metis Andromeda’daki tüm fonlar güvende. Polybridge’in devam eden durumundan haberdarız ve şu anda saldırının etkisini en aza indirmek ve durumu değerlendirmek için PolyNetwork ekibiyle iletişim halindeyiz”.

Kripto para piyasalarındaki hacimsizlik ilk defa yatırımcıların lehine bir sonuç doğurdu. 2021 yılındaki benzer saldırıda hackerlar 600 milyon dolarlık kayba neden olmuştu. Mevcut piyasa şartlarında benzer bir kayıp yaşanması Bitcoin’in 25.000 dolar altına kadar düşmesine neden olabilirdi. Saldırının sonuçlarının oldukça sınırlı olması nedeniyle piyasa ciddi bir volatilite görmeyebilir.