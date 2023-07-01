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Elon Musk’tan Son Dakika Açıklaması: Twitter’da Neler Oluyor?

Özet

  • Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile bugün Twitter'da yaşanan soruna ilişkin bir son dakika açıklaması yaptı.
  • Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre aşırı düzeyde veri kazıma ve sistem manipülasyonunu ele almak amacıyla platformda bir dizi kısıtlama getirildi.
  • Musk, doğrulanmış hesapların günde 6000 gönderi ve doğrulanmamış hesapların ise günde 600 gönderi okumakla sınırlandırıldığını duyurdu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
20:45
1 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Elon Musk, resmi Twitter hesabından, bugün Twitter’da yaşanan soruna ilişkin bir son dakika açıklaması yaptı. Musk, aşırı düzeyde veri kazıma ve sistem manipülasyonunu ele almak için bir dizi önlem alındığını ve Twitter‘da bazı kısıtlamaların getirildiğini duyurdu. Musk’ın yaptığı paylaşıma göre doğrulanmış hesaplar günde 6000 gönderi, doğrulanmamış hesaplar ise günde 600 gönderi okumak ile sınırlandırılacak.

Elon Musk’tan Son Dakika Açıklaması

2022 yılının Ekim ayında Twitter‘ı satın alarak popüler sosyal medya platformu Twitter’ın yeni sahibi olan ve aynı zamanda Tesla ve SpaceX’in kurucusu olan Elon Musk, az önce resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bugün Twitter’da yaşanan soruna ilişkin bir açıklama yaptı.

Çok sayıda kullanıcının gün içerisinde Twitter‘da “Kullanım limiti aşıldı” anlamına gelen “Rate limit exceeded” uyarısı alması ve ana sayfayı güncelleyememesi nedeniyle Twitter’da teknik bir problemin yaşanıldığı düşünülüyordu. Twitter’da sorunun yaşandığı saatlerden bu yana yaşanan soruna ilişkin pek çok spekülasyon yapıldı.

Ancak Elon Musk, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile kamuoyunda yapılan spekülasyonlara son verdi ve Twitter kullanıcılarının kafalarındaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Musk’ın yaptığı açıklamada platformun sistem manipülasyonunu ele almak için geçici kısıtlamalar uyguladığı ortaya çıktı ve bazı Twitter kullanıcılarının karşı karşıya kaldığı “Rate limit exceeded” uyarısının sebebi anlaşıldı. Musk’ın açıklamasına göre geçici kısıtlamaların getirilmesiyle birlikte artık Twitter kullanıcıları her gün belirli sayıda Tweet okuyabilecek.

Twitter’da Geçici Limitler Getirildi

Elon Musk, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile saatlerdir devam eden tartışmalara son noktayı koydu ve sistem manipülasyonlarını ele almak amacıyla bir dizi kıtılamanın getirildiğini duyurdu. Musk’ın paylaşımına göre doğrulanmış hesaplar günde 6000 gönderi, doğrulanmamış hesaplar günde 600 ve yeni doğrulanmamış hesaplar ise günde 300 gönderi okumakla sınırlandırılacak.

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