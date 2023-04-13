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  •   Elon Musk’ın Twitter’la İlgili Nihai Hedefi “Süper Uygulama” İçin Kripto Paraları da Kapsayan Ortaklık!

Elon Musk’ın Twitter’la İlgili Nihai Hedefi “Süper Uygulama” İçin Kripto Paraları da Kapsayan Ortaklık!

Sosyal ticaret ağı eToro, bugün yaptığı açıklamada sosyal medya devi ile kurulan ortaklık kapsamında Twitter kullanıcılarına doğrudan kripto para ve diğer varlıkların ticaret hizmetleri sunacağını duyurdu.
13:50
13 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sosyal ticaret ağı eToro, bugün yaptığı açıklamada sosyal medya devi ile kurulan ortaklık kapsamında Twitter kullanıcılarına doğrudan kripto para ve diğer varlıkların ticaret hizmetleri sunacağını duyurdu. Kurulan ortaklık, Elon Musk‘ın Twitter’la ilgili nihai hedefi “süper uygulama” için oldukça önemli.

eToro’nun $Cashtags İçin Yeni Hizmeti Kullanıma Sunuldu

Sosyal ticaret ağı eToro, “$Cashtags” özelliği için Twitter ile ortaklık kurduğunu ve bugünden itibaren yeni hizmetini kullanıma sunacağını duyurdu. eToro ile yapılan ortaklıkla Twitter kullanıcıları, kripto para, hisse senetleri ve diğer varlıklar için gerçek zamanlı fiyat bilgisine ulaşmanın yanı sıra, alım satım işlemleri için eToro platformunu kullanabilecekler.

Elon Musk’ın Twitter’la İlgili Nihai Hedefi: Süper Uygulama

Twitter’ın $Cashtags özelliği için eToro ile yapılan ortaklık ünlü milyarder Musk’ın sosyal medya deviyle ilgili nihai hedefi olan, platformu her şeyin uygulaması haline getirerek “süper uygulama”ya dönüştürme fikrinin bir parçası olarak finansal hizmetleri platforma entegre etme planının bir parçası.

Musk, Twitter’ı alma planını ilk kez açıkladığı 2022’nin Nisan ayından beri platformla ilgili iddialı bir hedefi sıklıkla dile getiriyor: Onu her şeyin uygulaması olan X’e dönüştürmek. Ünlü milyarder, X için kullanıcılara mesajlaşma, gönderi paylaşımı, ödeme ve alışveriş gibi bir dizi hizmet sunan Çinli WeChat uygulamasından ilham aldığını söylüyor. Kullanıcılar, bu tür uygulamalarda yemek söyleyebiliyor, taksi çağırabiliyor, araç kiralayabiliyor, arkadaşlarına ve ailelerine para gönderebiliyor. Söz konusu platformlara “süper uygulama” veya “mega uygulama” adı veriliyor. Özellikle Asya’da çok popüler olan bu uygulamalar arasında WeChat, AliPay, Go-jek, Grab, Paytm, Zalo ve Tinkoff gibi örnekler var.

Musk, geçmişte yaptığı birçok açıklamasında sosyal medya devi için önerdiği ödeme sistemine fiat para birimlerinin yanı sıra kripto paraların da entegre edilmesini istediğini belirtmişti. Platforma kripto paraların entegrasyonu konusunda özellikle öne çıkan kripto para ise en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin (DOGE). DOGE, bilindiği gibi Musk’ın açıktan desteklediği kripto paralardan birisi.

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