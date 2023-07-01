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ABD’li Ekonomi Profesörü Steve Hanke, 30 Haziran tarihli bir YouTube röportajında ekonomideki gidişatı ve olası resesyon riskini değerlendirdi. Hanke, para arzının mevcut gidişatının yakın bir gerilemeye işaret ettiğini belirterek, 2024’ün ilk çeyreği gibi erken bir tarihte resesyona girilebileceğine yönelik düşüncelerini paylaştı.

ABD’li Ekonomi Profesöründen Resesyon Uyarısı

John Hopkins Üniversitesi’nde Uygulamalı Ekonomi Profesörü olan Steve Hanke, 30 Haziran’da gerçekleştirdiği bir YouTube röportajında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gerilemeye başlayan enflasyonu, ekonomideki gidişatı ve olası resesyon riski de dahil olmak üzere pek çok konuyu değerlendirdi ve resesyon uyarısında bulundu. Hanke, 30 Haziran’da gerçekleştirdiği bu söyleşide, para arzının mevcut gidişatının yakın bir gerilemeye işaret ettiğini belirterek, 2024’ün ilk çeyreği gibi erken bir tarihte resesyona girilebileceği uyarısında bulundu:

“Ekonomideki zayıflığın ortaya çıktığını görmeye başladığımız bu 6 ila 18 aylık dönemdeyiz ve bu nedenle önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bir resesyon göreceğimizi düşünüyorum.”

2024 yılının ilk çeyreğinde resesyona girilebileceği konusunda bir uyarıda bulundan Hanke, 2022 yılında da benzer bir söylemde bulunmuş ve resesyon riskine dikkat çekmişti.

Kripto Para Piyasası Nasıl Etkilenecek?

Çok sayıda ekonomist, bu süreçte resesyon riskine dikkat çekti ve kripto para birimleri başta olmak üzere riskli yatırım araçlarının daha düşük bir fiyat performansı sergileyebileceği bir zaman dilimine girilmiş olabileceğini dile getirerek FED‘in yılın ilerleyen aylarında vereceği faiz kararlarının kritik olduğunu ve piyasalara büyük ölçüde yön verebileceğini belirtti.

Nitekim geçmişte kamuoyuna verdiği demeçlerde Bitcoin’i eleştiren ve lider kripto para birimini “aşırı fiyatlandırılmış” bir varlık olarak nitelendiren ABD’li Ekonomi Profesörü Steve Hanke de Bitcoin‘in spekülatif bir yatırım aracı olduğunu dile getirmişti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.