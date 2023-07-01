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  •   Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin (BTC), Yeni Bir Düşüşün Eşiğinde Olabilir mi?

Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin (BTC), Yeni Bir Düşüşün Eşiğinde Olabilir mi?

Özet

  • Haziran ayının sonlarında 30.000 doları aşan Bitcoin, son günlerde 28.500 dolar ile 31.200 dolar seviyeleri arasında konsolide olmaya başladı.
  • Bitcoin'deki son durumu değerlendiren analist, BTC'nin 32.000 dolar direncini ulaşmasıyla birlikte yeni bir düşüşün gerçekleşebileceğini öne sürdü.
  • Öte yandan analiste göre 32.000 dolar direncinin aşılmasının ardından yükselişlerin devam etmesi durumunda BTC'deki değer artışları 40.000 dolar seviyelerine kadar devam edebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
13:45
1 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, oldukça hareketli geçen bir Haziran ayının ardından yılın üçüncü çeyreğine de hızlı bir giriş yaptı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) güne düşüş ile başlasa da kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti.

Bitcoin’deki Yön Belirsizliği Devam Ediyor

BlackRock’ın Spot Bitcoin ETF’i başvurusu yapması ve FED‘in politika faizini sabit bırakması başta olmak üzere Haziran ayında birçok önemli gelişme yaşandı. Kripto para piyasası bu süreçte yükseliş yönlü bir ivme yakalasa da Bitcoin, Haziran ayının sonlarında 30.000 dolar fiyat seviyelerine ulaşmasının ardından kaydettiği fiyat hareketleri ile son haftalarda 28.500 dolar ile 31.200 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olmaya başladı.

Ancak son günlerde birçok kez geçici olarak da olsa 30.000 doların altına gerileyen Bitcoin (BTC), kripto para piyasasının son haftalarda yaşadığı yükselişlere ve piyasa artan yükseliş beklentilerine karşın henüz 31.200 dolar fiyat seviyelerini aşabilmiş değil.

Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik

Sosyal medya hesaplarında “AltcoinSherpa” kullanıcı ismiyle bilinen kripto para analisti, lider kripto para bitimi Bitcoin adına güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, BTC’deki yükselişlerin yakın vadede devam edeceğine yönelik düşüncelerini paylaşsa da 32.000 dolar direncine ulaşılmasıyla birlikte yeni bir düşüşün gerçekleşebileceğini öne sürdü.

Ancak Bitcoin’in 32.000 dolar direncine ulaşmasının ardından yeniden düşüşe geçeceğini ileri sürse de analist, yükselişlerin devam etmesi durumunda gerçekleşebilecek olası senaryoları da değerlendirdi. Analist, BTC’nin 32.000 dolar direncini aşması ile birlikte yükselişlerin devam etmesi durumunda Bitcoin’deki değer artışlarının 40.000 dolar fiyat seviyelerine kadar devam edebileceğini ifade etti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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