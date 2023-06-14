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Fed başkanı Powell açıklanan kritik faiz kararı sonrasında kendisine yöneltilen soruları yanıtlamak ve konu ile ilgili açıklamalar yapmak için yazının yazıldığı an itibariyle mikrofonun başında yerini aldı.

Kripto para ile ilgilenen yatırımcılarının yapılacak açıklamalar esnasında ve bunu takip eden süreçte piyasada yaşanabilecek yüksek hareketliliğe karşı dikkatli olmaları kendileri adına faydalı olacaktır. Peki gerçekleşen son Fed toplantısında Powell, tüm dünyanın ekonomisini ve kripto para dünyasını ilgilendirebilecek ne gibi konulara değiniyor?

Powell’ın Açıklamaları

Yazının canlı olarak aktarıldığı sırada FED başkanı Jerome Powell ilk olarak ABD ekonomisi ile ilgili olan ve bununla birlikte tüm dünyayı yakından ilgilendirecek açıklamalar yapıyor. Geçtiğimiz toplantının öncesinde yaşanan banka krizleri ve çöküşleri, toplantının yönünde büyük önem sahibi olmuştu. Konuşmanın yapıldığı bugün ise kripto paralar ve borsaları açısından SEC ile yaşanan gerginliklerin ne gibi yenilikleri beraberinde getirebileceğinin habercisi olabilir.

Yeni yapılacak olan açıklamalar yaşanan bu kritik dönemde, kripto para dünyasında yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların fikir ve yatırımlarına olan yaklaşımlarını şekillendirebilir. Konuşmanın sadece bununla sınırlı kalacağını düşünmek ise pek de doğru olmayabilir.

Powell’ın geçmişte yaptığı açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda sadece kısa vadeli değil aynı zamanda uzun vadeli düşünceler ve gerçekleşebilecek konusunda da geleceği aydınlatabileceği konusunda herkes daha dikkatli olacaktır.

Saat 21:30’da başlayan konuşma piyasada ne gibi etkiler yaratacak ilerleyen dakikalarda belirtilerini göstermeye başlayacaktır. Yatırımcıların, gerçekleşebilecek yüksek hareketlilikli bu senaryoya karşı hazırlıklı olması onlar için faydalı olabilir. Konuşmada geçen önemli konuları bu haberde sizlerle paylaşıyor olacağız.

21:00’da yapılan açıklamaya göre Fed faizi sabit tutma kararını oybirliği ile aldı. Powell tarafından yapılacak açıklamanın bir süredir var olan borç tavanı anlaşmazıklarının ve ekonomik dengesizliğin gölgesinde olacağı göz önünde bulundurulduğunda ne yönde olacağı pek de net görünmüyor.

Bu önemli toplantının, dünyayı derinden etkileyen ve yatırımcıların varlıklarını gözden geçirmesine sebep olan krizlerin büyük olayların hala sürüyor olduğu bu dönemde gerçekleşiyor olması da büyük bir ilgiyi beraberinde getiriyor.

21:30 Powell konuşmaya başladı.

%2’lik enflasyon hedefimize güçlü bir şekilde bağlıyız. Fiyat istikrarı olmadan güçlü işgücü piyasası sürdürülemez. Sıkılaştırmanın tam etkisi henüz hissedilmedi.

Neredeyse tüm politika yapıcılar bu yıl birkaç faiz artırımını daha uygun görüyor.

Konut sektöründeki faaliyet zayıf kalmaya devam ediyor. Bu yıl birkaç faiz artışı daha uygun olabilir.

İşgücü piyasasında arz ve talebin daha dengeli hale geldiğine dair bazı işaretler var. İşgücü talebi hala işçi arzını önemli ölçüde aşıyor.

Enflasyon bir miktar azaldı. Enflasyonu %2’ye geri̇ geti̇rmek i̇çi̇n kat edi̇lecek uzun bi̇r yol var.

Sıkılaştırma politikamızın etkilerini konut ve yatırım alanlarında görüyoruz. Yüksek enflasyonun görev alanımızın her iki tarafında yarattığı risklere karşı son derece dikkatliyiz.

Sıkılaştırmanın etkilerinin tam kapsamı belirsizliğini koruyor.

Bu toplantıda, hızlı hareket ettiğimizi göz önünde bulundurarak, faizleri sabit tutmanın ihtiyatlı olduğuna karar verdik. FOMC kümülatif sıkılaştırmayı dikkate alacak.

Fed tahminleri bir plan ya da karar değildir. Toplantıdan toplantıya karar almaya devam edeceğiz. Enflasyonun düşürülmesi için trendin altında büyüme ve işgücü koşullarında bir miktar yumuşama gerekebilir.

Hedefe yaklaştıkça artış hızını azaltmak mantıklı oldu. Asıl mesele ek sıkılaştırmanın kapsamını belirlemek. Faizlerin yükselmesi mantıklı olabilir ancak daha ılımlı bir hızda.

Temmuz ayı için bir karar vermedik. Duraklama, ılımlı artırım hızının devamıdır. Toplantı sırasında zaman zaman Temmuz ayı gündeme geldi. Son toplantıdan bu yana gelen veriler beklentilerin üzerinde geldi. Enflasyonu düşürme süreci kademeli olacak.

Enflasyonun bu yıl düşeceğine dair herhangi bir tahmin, büyük dozda konut dezenflasyonunu içerecektir. Konut dışı hizmetlerde dezenflasyonun anahtarı işgücü piyasası koşullarının gevşemesidir. Temel hizmetlerde dezenflasyonun sadece ilk işaretlerini görüyoruz.

Dezenflasyon için ihtiyacımız olan şeyler devreye giriyor, süreç biraz zaman alacak. Ücret enflasyonunu düşürmenin anahtarı daha gevşek bir işgücü piyasası.

Faiz artırımlarının hızına ilişkin soru, faizlerin seviyesine ilişkin sorudan ayrıdır. Politika yapıcıların çoğu daha yavaş bir hız ayarlamasının makul olduğunu düşünüyor. Bankacılık kargaşasının sonuçlarını tam olarak bilmiyoruz.

Tüm verilere ve gelişen görünüme bakacağız ve kararı Temmuz ayında vereceğiz. Yeterince kısıtlayıcı seviyeye çok yaklaştık. Daha ılımlı bir faiz artırım hızına geçiyoruz.

Kredi sıkılaştırmasından daha fazla etki görürsek, bunu faiz kararlarına dahil edeceğiz. Çekirdek enflasyonda çok fazla ilerleme görmüyorum. 2022’de ve şimdi 2023’te, birçok analist ücret artışını düşürmenin enflasyonu düşürmek için önemli olduğuna inanıyor. Gelen verilere ve piyasalara göre karar vermemiz gerekecek. Çekirdek enflasyon konusunda Fed’in istediği ilerlemeyi göremiyoruz.

Fed ve Kripto Paralar

Tüm dünyanın soluksuzca takip ettiği Fed kararları dünya ekonomisinin yanı sıra kripto paraları da ilgilendirmeyi ve etkilemeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana yapılan faiz artışları yılın başında yapılan toplantı öncesinde başlayan ve hali hazırda ekonomik açıdan hala tam anlamıyla toparlanamamış olan banka krizlerinin en büyük sebeplerinden birisi olarak yorumlanmıştı. Bunun yanı sıra iki toplantı arasında yaşanan süreçte borç tavanı görüşmeleriyle ilgili sıkıntılar ve belirsizlikler de beraberinde geldi.

Bu süreçte Fed’in hiç soluk vermeden gelen yüksek faiz kararları, ekonomide gerçekleştirmeye çalıştığı sıkılaşma politikası, Amerikan dolarının değerlenmesine ve yatırım araçlarının dolar karşısında değer kaybetmesine sebep olmuştu.

Devam eden süreçte yaşanan huhuksal süreç Bitcoin’i daha güvenli bir liman haline gelmekten uzaklaştırmış görünüyor. Bitcoin ve altcoin’lerin fiyatında da büyük bir düşüş hareketinin yaşandığı da görüldü. Konuşmanın başladığı saat itibariyle Bitcoin 26.000 dolar seviyesinin hemen altında işlem görmeye devam ediyor.