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Lider kripto para birimi Bitcoin‘in (BTC) yeniden 30.000 dolar üzerine yükselmesi piyasayı hareketlendirdi ve birçok altcoin farklı ivmelenmeler yakaladı. BTC’nin bu hareketliliğine kıyasla çok daha ciddi ön plana çıkan ise Litecoin (LTC) oldu. LTC, yaklaşan blok ödülü yarılanması heyecanını şimdiden yaşamaya ve yatırımcılara yaşatmaya başladı.

Bitcoin Değil, Litecoin Hareketleniyor

2018 yılında Bitcoin‘in dip seviyesini herkesten önce tahmin eden ve ETH gibi birçok altcoinde tepe noktayı bilen ünlü analist Bluntz, son dönemin en heyecan veren kripto para birimi Litecoin hakkında konuştu. Bluntz, 233.000 takipçisine yönelik yaptığı açıklamada Litecoin‘in ciddi bir ralli öncesi hazırlık aşamasında olduğunun altını çizdi.

Ünlü analist Bluntz, LTC için rallinin gelip çattığını belirtti. Bluntz’a göre 195 günlük fiyat aralığı sonunda kırılacak ve LTC bir süredir takılı kaldığı dirençten kurtulacak. Analistin bu paylaşımı yaptığı anda 100 doların altında yer alan LTC, 24 saat içerisinde %11 yükseliş ile aslında çoktan rallisine start verdi. 110 dolar seviyesinden işlem gören LTC için bu heyecanın temel sebebi ise blok ödülü yarılanması.

Litecoin blok ödülü yarılanması ile 1 bloktan elde edilen LTC ödülü yarı yarıya azalacak ve bunun uzun vadede arz talep dengesinde büyük bir değişim yaratması bekleniyor.

Altcoin Rallisi Kapıda

Bluntz’ın analizine bakıldığında da ünlü ismin 140 doları hedeflediği görülüyor. Bu da ilk fiyat üzerinden %30 yükseliş anlamına geliyor. Ethereum (ETH) rakibi Solana (SOL) için de analizlerini paylaşan ünlü isim, SOL’un ciddi bir ralliye hazırlandığını aktardı. Analistin SOL için hedeflediği seviye ise 24 doların üzeri gibi gözüküyor. SOL da son 7 gün içerisinde en yeşil duran kripto paralardan birisi ve %7 yükseliş elde etti. Buna rağmen top 10 içerisindeki yerini kaybeden SOL, 7 günde %21 artış elde eden LTC’nin bir puan gerisinde yer alıyor.

Litecoin daha önceki senelerde de blok ödülü yarılanması odaklı ralliler yaşamış ve bu genel altcoin sezonunun fitilini ateşlemişti. Yine benzer bir durumun yaşanması ise altcoinlerde genel bir ivmelenme sağlayabilir.