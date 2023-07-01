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  •   Ethereum, Yeniden Kritik Direnci Aştı: Güncel Veriler ve Metrikler, ETH İçin Hangi Yöne İşaret Ediyor?

Ethereum, Yeniden Kritik Direnci Aştı: Güncel Veriler ve Metrikler, ETH İçin Hangi Yöne İşaret Ediyor?

Özet

  • Ethereum (ETH), yılın üçüncü çeyreğine yükseliş ile başladı ve yeniden 1900 dolar fiyat seviyelerini aştı.
  • Santiment'in verilerine göre ETH'nin toplam işlem hacminde ve geliştirme aktivitesinde son dönemlerde önemli artışlar kaydedildi.
  • Öte yandan Ethereum'daki NFT satış hacmi de son 7 günlük zaman dilimi içinde %130'a yakın bir yükseliş kaydetti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
11:43
1 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum (ETH), lider kripto para birimi Bitcoin’in son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın değer kaybına karşın yılın üçüncü çeyreğine yükseliş ile başladı. CoinMarketCap (CMC) verilerine göre son 24 saatte %1,7’lik bir değer artışı kaydeden ETH, yeniden 1900 dolar seviyelerini aşmayı başardı. Ayrıca kripto analiz platformlarının paylaştıkları güncel verilere göre Ethereum’da birçok metrik de son dönemlerde önemli yükselişler kaydetti.

Ethereum (ETH), Yılın Üçüncü Çeyreğine Yükseliş ile Başladı

Wall Street Journal’ın SEC’nin Spot Bitcoin ETF’i taleplerinin yetersiz olduğunu söylediğine yönelik yaptığı haberin ardından kısa bir süreliğine 30.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşüş ile başladı. Ancak Ethereum (ETH), BTC’deki değer kayıplarına karşın son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1,7’lik bir değer artışı kaydederek yeniden 1900 dolar direncini aşmayı başardı.

Öte yandan ETH, yılın üçüncü çeyreğine yükseliş ile başlarken kripto analiz platformlarının paylaştıkları güncel verilere  ve istatistiklere göre son dönemlerde NFT hacimleri, ETH’nin toplam işlem hacmi ve geliştirme aktivitesi başta olmak üzere Ethereum’da birçok metrikte önemli yükselişler kaydedildi.

ETH, Yükselişlere Devam Edebilecek mi?

Kripto analiz platformu Santiment’in paylaştığı güncel verilere ve istatistiklere göre ETH‘nin toplam işlem hacmi ve geliştirme aktivitesi başta olmak üzere Ethereum’da pek çok metrik son dönemlerde önemli artışlar kaydetti. CoinMarketCap (CMC) verilerine göre ise yılın üçüncü çeyreğine giriş yapılırken ETH‘nin toplam işlem hacminde son 24 saatte %70’a yakın bir yükseliş kaydedildi.

Ancak metriklerdeki yükseliş işlem hacimleri ve geliştirme aktivitesi ile sınırlı değil. NFT ekosistemine yönelik çeşitli veriler ve metrikler paylaşan CryptoSlam’in güncel verilerine göre Ethereum’daki toplam NFT satış hacmi de son 7 günlük zaman dilimi içerisinde %130’a yakın bir artış kaydetti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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