Ethereum (ETH)

Geth, Ethereum’da yanıltıcı gas tahminlerini azaltacak düzeltme hazırladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Geth, Ethereum'da yanıltıcı gas tahminlerini azaltacak bir düzeltme hazırladı.
  • 📌 Yeni öneri, işlem tamamlansa bile ek iç hata üreten tahminleri reddediyor.
  • 🔎 Amsterdam kurallarıyla yeniden oynatılan 432 ana ağ işleminde sorunlu 67 vakanın 64'ü düzeldi.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

Ethereum ağında bazı işlemler teknik olarak başarıyla tamamlanmış görünse de, kullanıcıların beklediği sonucun her zaman ortaya çıkmadığı bir gas tahmin sorunu gündeme geldi. Geth geliştiricisinin GitHub’da paylaştığı taslak 36084 numaralı çekme isteği, istemcinin mevcut gas tahmin mekanizmasındaki bu sorunu gidermeyi amaçlıyor.

İçindekiler
1 İç çağrılardaki hatalar tahmini etkileyebiliyor
2 Yeni öneri başarı tanımını sıkılaştırıyor
3 Testlerde 67 vakanın 64’ü düzeldi

İç çağrılardaki hatalar tahmini etkileyebiliyor

Sorunun odağında, bir akıllı sözleşmenin başka bir akıllı sözleşmeyi çağırdığı iç işlemler yer alıyor. Bu yapı içinde hata oluştuğunda, sözleşme bazı durumlarda hatayı yakalayıp para iadesi yapabiliyor, başarısızlığı kayda geçirebiliyor ya da ilgili adımı atlayarak işleme devam edebiliyor. Böylece işlem zincir üzerinde tamamlanıyor, ancak kullanıcının yapmak istediği esas işlem gerçekleşmemiş olabiliyor.

Bu nedenle cüzdanların önerdiği gas limiti, işlemi dışarıdan tamamlamaya yetecek seviyede kalırken, işlem içindeki tüm adımların yerine getirilmesi için yetersiz olabiliyor. Geliştirici, EIP 8037 ile birlikte başarısız iç yürütmeden dönen gas miktarının bu davranışı daha yaygın hale getirebileceğini aktarıyor.

Yeni yaklaşım, yalnızca işlemin tamamlanıp tamamlanmadığına bakmak yerine, başarısız iç çağrıları ve sözleşme oluşturma denemelerini de gas tahmininde hesaba katıyor.

Yeni öneri başarı tanımını sıkılaştırıyor

Taslak değişiklik, gas tahmininde başarı ölçütünü daha katı hale getiriyor. Buna göre işlem zincirde tamamlanmış olsa bile, daha yüksek gas limitiyle yapılan referans çalıştırmaya kıyasla daha fazla iç başarısızlık üretiyorsa tahmin reddedilecek. Böylece sistem, yalnızca yüzeyde tamamlanan işlemleri yeterli kabul etmeyecek.

Öneri aynı zamanda sürekli başarısız olan bir iç çağrının tahmini sınırsız biçimde yukarı itmesini de engellemeyi hedefliyor. Referans çalıştırma modeli, mevcut ve kaçınılmaz hataları korurken, yetersiz gas nedeniyle ortaya çıkan ek başarısızlıkların hesaba katılmasını önlüyor. Ayrıca Amsterdam güncellemesine özgü ayrı bir referans çerçevesi de ekleniyor.

Bu tür teknik değişikliklerde kullanıcılar için en kritik başlık, cüzdanın verdiği tahminlerin ne kadar güvenilir kaldığı oluyor. Özellikle iç çağrıların sonucu işlemin nihai çıktısını değiştiriyorsa, CryptoAppsy üzerinden coin’e özel haber akışı ve anlık grafiklerle ilgili ağ gelişmelerini tek ekranda izlemek, işlem maliyeti ve zamanlaması açısından daha net bir takip imkanı sağlayabiliyor.

Testlerde 67 vakanın 64’ü düzeldi

Geliştirici, Amsterdam güncellemesindeki yeni kurallarla ana ağda 432 işlemi yeniden oynattığını belirtiyor. Buna göre önerilen değişiklik, sorun görülen 67 vakanın 64’ünde düzeltme sağladı. Sorunun bulunmadığı 254 ek tahminde ise sonuç değişmedi. Üç vaka da tespit edilemedi.

432 ana ağ işlemi üzerinde yapılan tekrar testlerinde, Amsterdam kurallarıyla çalışan yeni yaklaşım 67 sorunlu örneğin 64’ünü düzeltti.

Aynı testlerde gas limitinin ortalama olarak yüzde 4 arttığı görüldü. Buna karşın daha yüksek gas limitinin doğrudan daha yüksek ücret anlamına geldiğine dair doğrulanmış bir bağlantı bulunmuyor. Bu ayrım, özellikle kullanıcıların cüzdan arayüzünde gördüğü tahminlerle fiili maliyet arasındaki farkı anlaması açısından önem taşıyor.

Öneri kabul edilirse, Ethereum kullanıcılarının işlemleri tamamlanmış görünmesine rağmen beklenen sonucun alınmadığı durumların azalması bekleniyor. Değişikliğin temel hedefi, cüzdan tahminlerini daha güvenilir hale getirmek ve iç başarısızlıkları bugüne kıyasla daha doğru biçimde hesaba katmak olarak öne çıkıyor.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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