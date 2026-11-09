Hyperliquid’de 148 milyon dolarlık pozisyon tasfiyesi başladı

Merkeziyetsiz türev platformu Hyperliquid’de işlem yapan ve cüzdanı daha önce UXLINK saldırısıyla ilişkilendirilen bir yatırımcı, ağır kayıpların ardından toplam 148 milyon dolarlık açık pozisyonunu kapatmaya başladı. Yatırımcı, 9 Kasım’da pozisyonları azaltmak için 16 saatlik bir TWAP algoritmasını devreye aldı. Programın 10 Kasım saat 06.00 GMT’de sona ermesi planlanıyor.

Zarar büyüdü, pozisyonlar çözülüyor

Daha önce Hyperliquid’de en karlı adreslerden biri olarak görülen cüzdan, son piyasa düşüşüyle birlikte yön değiştirdi. Güncel tabloda yatırımcının net zararı 3,3 milyon dolara ulaştı. Satış sürecinin Ethereum, Solana ve XRP üzerindeki kısa vadeli baskıyı artırdığı belirtiliyor.

Yatırımcının Ethereum yönlü uzun pozisyonunda 30.282 ETH bulunuyor. Bu varlığın güncel değeri yaklaşık 55,46 milyon dolar seviyesinde. Söz konusu pozisyon için tasfiye fiyatı 1.740 dolar olarak verildi.

Solana tarafında ise 10 kat kaldıraçla açılmış 550 bin SOL uzun pozisyonu yer alıyor. Solana fiyatının 65,6 dolara gerilemesi halinde bu pozisyonun tamamen tasfiye olacağı aktarılıyor. Yatırımcı ayrıca yaklaşık 35 milyon dolar değerinde, 35,03 milyon XRP tutuyor. Bu pozisyon için tasfiye seviyesi 0,94 dolar olarak kaydedildi.

Yatırımcının 9 Kasım’da başlattığı 16 saatlik TWAP satış programı, toplam 148 milyon dolarlık açık pozisyonun kademeli biçimde kapatılmasını hedefliyor.

Cüzdanın UXLINK bağlantısı yeniden gündemde

Eylül 2025’te Telegram entegrasyonuna sahip kripto sosyal ağı UXLINK bir saldırıya uğramıştı. Saldırganlar, projenin çoklu imza altyapısındaki zafiyetten yararlanarak hazine varlıklarını boşaltmış ve yeni token basmıştı. Saldırı ve sonrasındaki sert fiyat düşüşünün toplam zararı yaklaşık 42 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Mini sözlük: TWAP, bir emrin belirli süreye yayılarak zaman ağırlıklı ortalama fiyattan kademeli biçimde gerçekleştirilmesini amaçlayan işlem yöntemidir. Çoklu imza altyapısı ise bir cüzdandan işlem yapılabilmesi için birden fazla onay gerektiren güvenlik yapısını ifade eder.

Ağustos 2026’da anonim bir yatırımcı Hyperliquid’e 11,54 milyon USDC yatırdı. EmberCN, bu yatırımcının gas ücretlerini ödemekte kullandığı cüzdana gelen ETH transferlerinin, daha önce çalınan UXLINK varlıklarıyla bağlantılı adreslerden geldiğini öne sürdü. Bu tespit, söz konusu adres ile eski saldırı arasında yeni bir bağ kurulmasına yol açtı.

EmberCN, yatırımcının gas ücretleri için kullandığı cüzdana gelen ETH’nin, daha önce çalınan UXLINK fonlarıyla bağlantılı adreslerden aktarıldığını öne sürüyor.

Önce kar yazdı, sonra piyasa döndü

Bu yatırımcı daha önce kapattığı beş işlemin tamamından kar elde etmişti. Toplam net kazanç 5,71 milyon dolara ulaşmıştı. Ekim ayı sonunda yalnızca Ethereum pozisyonunda 5,6 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kar bulunuyordu.

Son piyasa düşüşü bu kazancı sildi. Böylece yatırımcının portföyünün büyük bölümü tasfiye riskiyle karşı karşıya kaldı. Devam eden satışların özellikle yüksek kaldıraçlı pozisyonlarda ek baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.