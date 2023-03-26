En büyük altcoin için 2000 dolar hedefi pek uçuk olmayacaktır. Nisan ayı ortasındaki büyük gelişmenin ardından bu hedef aşılabilir.

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2023 yılı kripto para piyasaları için güzel başladı ve Mart ayındaki yükselişle birlikte güzel devam ediyor. Ancak Ethereum (ETH) yatırımcıları o kadar da mutlu değil. Birçok altcoin fiyatını katlarken ETH henüz beklenen performansı gösteremedi. Peki kısa vadede teknik göstergeler fiyata dair neler söylüyor? Yatırımcıları neler bekliyor?

Ethereum (ETH)

ETH fiyatı dar bir aralıkta işlem görüyor ve Bitcoin’in sakinliğini onu da sınırlandırıyor. 1.765 dolara kadar yükselen ETH fiyatı ana direnç seviyesi olan 1.807 doların altında kalmaya devam ediyor. Kritik destek seviyesi 1.712 dolar bölgesinde ve yazı hazırlandığı sırada bu bölgenin üstünde bulunuyordu. Yatırımcıların Deutsche Bank’ın çöküşüne ilişkin endişeleri şimdilik azaldı ve daha büyük bir kriz riskinin getirdiği korku gevşediği için umutlar artıyor. ETH geleneksel bankacılığa alternatif bir seçenek sunabilirken, bir finansal kriz tehdidi yatırımcıların direncini test edecektir. Düzenleyici belirsizlik, devam eden bankacılık krizi sırasında ETH ve diğerleri çok daha büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kalabilir.

Düzenleyici baskı fiyatın 2.000 doları aşmasını engellese de yakın zamanda ilan edilecek Ripple zaferi tüm bu hissiyatın tersine dönmesini sağlayabilir. Yıllardır devam eden davanın sonuçlanması bir bütün olarak altcoinlerin önemli bir kısmını etkileyecek.

ETH Yorum

ETH stake girişleri Cumartesi günü yükselişe geçti. CryptoQuant’a göre, Cuma günü 12.736 ETH olan stake girişleri Cumartesi günü 13.536 ETH’ye yükseldi. Stake girişleri yüksek kalmaya devam ederek Shapella hard fork’u öncesinde stake edilen toplam değerdeki mevcut artış eğilimini destekledi. 2020 yılında kilitlerin ne zaman açılacağını bilmeden gözünü karartıp ETH 2.0 sözleşmesine varlıklarını kilitleyen yatırımcıların bekledikleri güncelleme Nisan ayı ortasında gelecek. Bu güncellemeyle yatırımcılar diledikleri zaman varlıklarını çekebilecekleri için kilit değerin daha da artması bekleniyor.

ETH Coin yatırımcılarının kısa vadede 1.768 dolar direncinin üzerinde kapanışlara ihtiyacı var. Bunun için 1.741 dolar seviyesinden uzak kalması gerek, nitekim fiyat yazı hazırlandığı sırada 1.750 doların biraz üstünde bulunuyordu. Eğer ETH için uzatılmış bir ralli görürsek 1.800 ve 1.841 dolar dirençleri önemli bir kırılımı tetikleyebilir. Bu rallide 2.000 dolar hedefi aşırı iyimser olmaz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.