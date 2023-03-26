2022'nin dip avcısı o günlerde başarıya ulaşmıştı. Zamana onu yeniden haklı çıkaracak mı?

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Geçtiğimiz yılın kripto dibini doğru tahmin eden yılların analisti dün yine mikrofonu eline aldı. Peki güncel durumla ilgili ne düşünüyor? Bitcoin fiyatı 28.800 doları test ettikten sonra SEC’in hamleleriyle yeniden 28.000 doların altına indi. Risk iştahı zayıfladı ve Bitcoin yükselişi şimdilik hız kesmiş görünüyor.

Uzman Kripto Analisti

2022 yılı Bitcoin dibini doğru tahmin eden uzman kripto analisti DonAlt kral kripto para biriminin şu anda yeni bir boğa piyasasının ilk evresinde olduğunu düşünüyor. Yarım milyona yakın kripto yatırımcısına seslenen analist BTC’nin 9 aylık zirvesine ulaştıktan sonra bile enteresan şekilde düşüş eğiliminde olduğunu söylüyor. Üstelik bunu anlamakta güçlük çektiğini de ifade ediyor.

“Tek gördüğüm inançsızlık. Kriptonun sıfıra gideceğine olan inancım mı yoksa dokuz aylık zirvenin ardından bir bankacılık krizine kapılmanın iyi bir fikir olduğunu düşünen aptalların inançsızlığı mı emin değilim.”

Popüler kripto analisti çeşitli kripto borsalarındaki negatif fonlama oranlarını göstererek, traderların halen Bitcoin’in düşüşüne yönelik pozisyon aldıklarını belirtirken, bir inançsızlık rallisinin devam ettiği tezini de destekliyor.

Kripto Boğa Sezonu

İnançsızlık rallisi geleneksel olarak bir boğa piyasasının başlangıcında, bir önceki ayı piyasası tarafından şartlandırılan yatırımcı ve traderların varlığın gücüne rağmen fiyatların eninde sonunda düşmesini bekledikleri zaman gerçekleşir. Bitcoin fiyatı tıpkı 69.000 dolardan düşer gibi kademeli olarak yeni ATH seviyesine yürürken yatırımcılar ikiye bölünmeye devam edecek. DonAlt ikiye bölünmüşlüğü normal karşılıyor ancak düşüş bekleyenlerin bu denli fazla oluşu onu çileden çıkarmış olmalı.

“BTC aylardır süren konsolidasyondan yeni çıktı ve bu fonlama mı? Bunu bana açıklayacak benden daha zeki birine ihtiyacım var çünkü bu bana tamamen aptallık gibi görünüyor.”

DonAlt ayrıca BTC’nin en kötü ve en iyi durum senaryolarının da haritasını çıkarıyor. Ancak her iki senaryoda da Bitcoin sadece yükseliyor.

“En kötü durum: kırmızı, En iyi durum: yeşil.”

Kripto analisti 3 büyük Bitcoin hedefini ise aşağıdaki şekilde veriyor.

“Açgözlülük girişi: Şimdi, Çok açgözlü olmayan giriş: 25.600 dolar. Hedef 1: 36.000 dolar, Hedef 2: 60.000 dolar ve Hedef 3: 100.000 dolar.”

İlk hedefin gerçekleştiği senaryoda bile altcoinlerin %100’ü aşan kazançlar elde ettiğini görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.