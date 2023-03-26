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Starwood Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su milyarder Barry Sternlicht güncel durumla ilgili herkesi uyardı. Birçok finans uzmanı ekonomik görünüme dair tahminlerde bulunuyor ancak hiçbiri yatırımcılar finansal piyasalar aracılığıyla milyarder seviyesine yükselmiş isimler kadar güven vermiyor. Eğer geleceği tahminden bahsediyorsak geçmişte bu konuda başarılı olan ve milyarlarca dolarla ödüllendirilen isimlere de kulak vermeliyiz.

Fed Faiz İndirimi

Starwood Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su milyarder Barry Sternlicht son verdiği röportajda ABD ekonomisinin durumunu değerlendirdi. Federal Rezerv’in Çarşamba günü faiz oranlarını 25 baz puan artırmasının ardından Sternlicht, bankacılık krizini gerekçe göstererek Fed’in faiz oranlarını artırmayı durdurması gerektiğini yineledi. Son dönemde aralarında Silicon Valley Bank ve Signature Bank‘ın da bulunduğu çok sayıda büyük banka iflas etti. Üstelik daha fazla bankanın iflas etmemesi için Fed birçok kanaldan likidite pompalıyor.

Sternlicht şunları söyledi;

“Bence faiz oranlarını düşürmek zorundasınız. Bankaları bu şekilde yeniden sermayelendirirsiniz. Bence yeterince şey yaptılar. Tahvil piyasası size ne olacağını söylüyor. Tahvil piyasası haklı. Faiz oranları düşmek zorunda. Ekonomi çökecek.”

Elon Musk da benzer şekilde faizlerin bu toplantıda en az 50bp inmesi gerektiğini söylemişti. Ancak Fed, enflasyonla mücadele gerekçesiyle faizleri 25bp artırdı.

Kripto Paraların Geleceği

Geçtiğimiz hafta, “tahvil kralı” olarak bilinen milyarder Jeffrey Gundlach da tahvil piyasasının Federal Rezerv’in faiz oranlarını yakında önemli ölçüde düşüreceği sinyalini nasıl verdiğini açıkladı. Starwood Capital CEO’su, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın “sütün fiyatını iki sent aşağı çekmek üzere bir buharlı silindir kullandığını” ileri sürdü: “Arabanın saatte 8.000 mil hızla gittiğini ve duvara çarpacağını bilmek için duvara çarptığını görmek zorunda değilsiniz” diyerek uyarısını yineledi.

Bazı insanlar ABD’de sert bir iniş olacağına inanırken, bazıları yumuşak bir iniş bekliyor, hatta iniş olmayacağını düşünüyor. Kısa bir süre önce ekonomist David Rosenberg, Philadelphia Federal Rezerv Bankası’nın 1968’den bu yana imalat sektörü görünümünü inceledi ve ABD’nin “sert inişe” doğru gittiği sonucuna vardı.

Gundlach da dahil olmak üzere birçok kişi Federal Rezerv‘in çok yakında faiz oranlarını düşüreceğine inanıyor. Bu arada ekonomist ve altın düşkünü Peter Schiff, enflasyonun çok daha kötüye gideceği ve Amerikalıların yaşam maliyetlerinin çok yükseleceği konusunda uyardı. Eğer Sternlicht gibi isimlerin gördüğü riskleri Powell ve diğer üyeler de ciddiye almaya başlarsa bu durum kripto paraların hızla yükseleceği daha güçlü bir boğa sezonunun işaret fişeği olabilir. Kripto para piyasaları faizlerin düştüğü ve likiditenin arttığı ortamda hızla yükselme eğilimindedir.