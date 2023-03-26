Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Ünlü Milyarder Barry Sternlicht Uyarıyor! Bu Uyarı Kripto Paralara Yarayacak!

Ünlü Milyarder Barry Sternlicht Uyarıyor! Bu Uyarı Kripto Paralara Yarayacak!

Birçok isim benzer şeyleri söylese de ünlü milyarder açık açık "batacağız" dedi.
13:00
26 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Starwood Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su milyarder Barry Sternlicht güncel durumla ilgili herkesi uyardı. Birçok finans uzmanı ekonomik görünüme dair tahminlerde bulunuyor ancak hiçbiri yatırımcılar finansal piyasalar aracılığıyla milyarder seviyesine yükselmiş isimler kadar güven vermiyor. Eğer geleceği tahminden bahsediyorsak geçmişte bu konuda başarılı olan ve milyarlarca dolarla ödüllendirilen isimlere de kulak vermeliyiz.

Fed Faiz İndirimi

Starwood Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su milyarder Barry Sternlicht son verdiği röportajda ABD ekonomisinin durumunu değerlendirdi. Federal Rezerv’in Çarşamba günü faiz oranlarını 25 baz puan artırmasının ardından Sternlicht, bankacılık krizini gerekçe göstererek Fed’in faiz oranlarını artırmayı durdurması gerektiğini yineledi. Son dönemde aralarında Silicon Valley Bank ve Signature Bank‘ın da bulunduğu çok sayıda büyük banka iflas etti. Üstelik daha fazla bankanın iflas etmemesi için Fed birçok kanaldan likidite pompalıyor.

Sternlicht şunları söyledi;

“Bence faiz oranlarını düşürmek zorundasınız. Bankaları bu şekilde yeniden sermayelendirirsiniz. Bence yeterince şey yaptılar. Tahvil piyasası size ne olacağını söylüyor. Tahvil piyasası haklı. Faiz oranları düşmek zorunda. Ekonomi çökecek.”

Elon Musk da benzer şekilde faizlerin bu toplantıda en az 50bp inmesi gerektiğini söylemişti. Ancak Fed, enflasyonla mücadele gerekçesiyle faizleri 25bp artırdı.

Kripto Paraların Geleceği

Geçtiğimiz hafta, “tahvil kralı” olarak bilinen milyarder Jeffrey Gundlach da tahvil piyasasının Federal Rezerv’in faiz oranlarını yakında önemli ölçüde düşüreceği sinyalini nasıl verdiğini açıkladı. Starwood Capital CEO’su, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın “sütün fiyatını iki sent aşağı çekmek üzere bir buharlı silindir kullandığını” ileri sürdü: “Arabanın saatte 8.000 mil hızla gittiğini ve duvara çarpacağını bilmek için duvara çarptığını görmek zorunda değilsiniz” diyerek uyarısını yineledi.

Bazı insanlar ABD’de sert bir iniş olacağına inanırken, bazıları yumuşak bir iniş bekliyor, hatta iniş olmayacağını düşünüyor. Kısa bir süre önce ekonomist David Rosenberg, Philadelphia Federal Rezerv Bankası’nın 1968’den bu yana imalat sektörü görünümünü inceledi ve ABD’nin “sert inişe” doğru gittiği sonucuna vardı.

Gundlach da dahil olmak üzere birçok kişi Federal Rezerv‘in çok yakında faiz oranlarını düşüreceğine inanıyor. Bu arada ekonomist ve altın düşkünü Peter Schiff, enflasyonun çok daha kötüye gideceği ve Amerikalıların yaşam maliyetlerinin çok yükseleceği konusunda uyardı. Eğer Sternlicht gibi isimlerin gördüğü riskleri Powell ve diğer üyeler de ciddiye almaya başlarsa bu durum kripto paraların hızla yükseleceği daha güçlü bir boğa sezonunun işaret fişeği olabilir. Kripto para piyasaları faizlerin düştüğü ve likiditenin arttığı ortamda hızla yükselme eğilimindedir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Durduramadılar! 197 Milyon Dolar İçin Dünyaca Ünlü Ekip Ne Yaptıysa Başaramadı Ama Bakın Ne Oldu?
Durduramadılar! 197 Milyon Dolar İçin Dünyaca Ünlü Ekip Ne Yaptıysa Başaramadı Ama Bakın Ne Oldu?
Beklenen Oldu Uyarılar Yerini Buldu! ARB Coin Yorumları! ARB Coin Fiyat!
Beklenen Oldu Uyarılar Yerini Buldu! ARB Coin Yorumları! ARB Coin Fiyat!
Gözde Altcoin Bir Zamanlar 44 Dolardı! Ayılar Ne Kadar Dibe Çekecek? Tek Nokta Burdan Bile Düşürebilir!
Gözde Altcoin Bir Zamanlar 44 Dolardı! Ayılar Ne Kadar Dibe Çekecek? Tek Nokta Burdan Bile Düşürebilir!
Milyarder Palihapitiya: Fed En Kötüsünü Yaptı! Kripto, Altın, Bitcoin Ne Olacak?
Milyarder Palihapitiya: Fed En Kötüsünü Yaptı! Kripto, Altın, Bitcoin Ne Olacak?
Fed Açıklaması Şaşırttı! Kurum Kripto Paraları Mı Düşünüyor? Komplo Teorileri Alevlendi!
Fed Açıklaması Şaşırttı! Kurum Kripto Paraları Mı Düşünüyor? Komplo Teorileri Alevlendi!
Kripto Paralar ve Bitcoin (BTC)! Milyarder Tim Draper Uyardı! Tavsiyeler Verdi!
Kripto Paralar ve Bitcoin (BTC)! Milyarder Tim Draper Uyardı! Tavsiyeler Verdi!
25 Gelişme Bu Hafta Kripto Paralara Yön Verecek! Alarmları Kurun!
25 Gelişme Bu Hafta Kripto Paralara Yön Verecek! Alarmları Kurun!
Kripto Paralar Yeni Güne Nasıl Başladı? Haftanın Öne Çıkan Altcoinleri!
Kripto Paralar Yeni Güne Nasıl Başladı? Haftanın Öne Çıkan Altcoinleri!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Fırsat Olabilir, Peki Hedefler? RVN Coin, ADA Coin ve Solana Yorum!
Dip Geldi Mi? KAVA, IMX Coin, Huobi Token (HT), Cosmos (ATOM) ve Toncoin Yorum!
Sonunda Vakti Gelmiş Olabilir! Popüler Altcoin Yüzde 10’un Üzerinde Yükselebilir!
3 Dolar Yolculuğu Mu? Cardano (ADA) Neden Yükseliyor? ADA Coin Yorum!
Vakti Geliyor! Metaverse Altcoinler Son Durum: MANA, GALA, CEEK VR Coin!
Güncel NFT Haberleri
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023