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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın düşük oranlı bir değer artışı kaydetti ve 27.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Son 24 saatte ortalama %1,5’lik bir değer artışı kaydeden Ethereum (ETH) ise 1775 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para piyasasının toplam değeri de CoinMarketCap verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Bitcoin Kritik Fiyat Seviyelerinde

Bitcoin son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın düşük oranlı bir değer artışı kaydetti ve 27.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, haftalık kapanışlara saatler kala yeniden hareketlendi. Ethereum kaydettiği son değer artışları ile 1775 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri CoinMarketCap verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise ortalama 60 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Piyasadaki bu yüksek volatilite devam ederken XRP ise son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama %20’lik bir değer artışı kaydederek hafta içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kripto para piyasası, hafta içinde hareketli bir süreç geçirdi. Piyasadaki volatilite hafta başından bu yana önemli ölçüde artış gösterdi. Piyasadaki bu yüksek volatilite devam ederken XRP, hafta boyu gerçekleştirdiği yükselişlerin ardından CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlık oldu ve haftanın öne çıkan kripto para birimlerinin başında yer aldı. Öte yandan yine piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında haftanın en yüksek oranlı değer kaybı kaydeden kripto para birimi ise Arbitrum (ARB) oldu.