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Milyarder Palihapitiya: Fed En Kötüsünü Yaptı! Kripto, Altın, Bitcoin Ne Olacak?

Ünlü milyarder kripto paraların da geleceğine ışık tutan önemli açıklamalarda bulundu.
14:00
26 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Alanında başarılı isimlerin piyasalara dair tahminleri önemli, bilgi ve birikimleri kimi zaman onlara doğruyu gösterir. Peki hangi uzmanları takip etmeli? Piyasalarla alakalı görüş açıklayan isimlerin net değerleri başarı skorlarına katkı sağlayabilir. Bunlardan biri ünlü milyarder Chamath Palihapitiya ve Fed’in son hamlesini ele aldı.

Fed Faiz Kararı Yorum

Ünlü milyarder ve girişim sermayedarı Chamath Palihapitiya, ABD finans sistemindeki krizin ortasında Federal Rezerv‘in faiz oranlarını 25 baz puan artırarak mümkün olan en kötü şeyi yaptığına inanıyor. All-In Podcast’in yeni bölümünde Palihapitiya, Fed’in faiz oranlarını 50 baz puan artırması gerektiğini, bunun kısa vadede paniği tetikleyebileceğini ancak sonunda sistemde temelde neyin bozuk olduğunu ortaya çıkaracağını belirtiyor.

Ünlü milyarder Fed’in faizleri artırmasıyla ortaya çıkan kaosla mücadele edebileceğini ancak kontrolden çıkan enflasyonla mücadelesinde aynı güce sahip olamayacağını söyledi.

“Bence 50 bp artırmaları gerekirdi. Kısa vadede biraz daha fazla kaos yaratabilirdi, ancak temelde neyin bozuk olduğunu anlamamızı sağlardı ve yine de Federal Rezerv’e bilançosunu kullanma ve gelecekte sorunu çözmek için likidite kullanma yeteneği verirdi. En kötü seçeneği seçtiler, yani ne kesinti yaptılar ne de yeterince artırdılar… Bence artık belini kırmamız gereken yapışkan bir enflasyon sorunumuz olduğunu kabul etmemizin zamanı geldi. Bunu yapmak için ne yapmamız gerektiğini Volker döneminden beri biliyoruz; faiz oranlarını nihai enflasyondan daha yüksek bir seviyeye getirmemiz gerekiyor ki bu da %5’lik Fed fon oranının yetersiz olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla %5,5 ya da %5,75’lik bir tavan görmemiz gerekecek. İşte o zaman yeterince daralma olacak ve Fed likidite ile geri dönebilecektir. Ancak bu adımları atmazlarsa ne orada ne burada gibi çok dalgalı bir durumda kalacağız. Bence asıl zarara yol açan da bu, çünkü belirsizliğin aşındırıcı etkileri ve bunun kredi verme, risk alma üzerindeki etkileri ve bence bu ekonomi için gerçekten kötü.”

Kripto, Altın, Bitcoin Ne Olacak?

Eğer Fed Başkanı da Palihapitiya gibi düşünüyor ve faizi enflasyonun üzerine taşımak için doğru zamanı bekliyorsa bu Bitcoin, altın ve altcoinler için hiç iyi sonuçlar doğurmayacaktır. Fed Powell her fırsatta enflasyonla mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguluyor. Daha da önemlisi bunu 3 büyük ABD bankası battıktan sonra bile söyleyebiliyor. Sadece bu açıklamaları bile Fed’in enflasyonla mücadele noktasında ne kadar kararlı olduğuna işaret eder.

Krediye erişimin güçleşmesiyle ekonomi üzerindeki baskının daha da artacağını vurgulayan Powell henüz faizlerin istenen seviyede olmadığını da söyledi. Kripto para piyasaları devam eden bankacılık krizinin neden olduğu kaos sebebiyle Fed’in bu toplantıda faiz artışını pas geçmesini umuyordu.

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