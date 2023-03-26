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Perşembe günü popüler kripto para borsalarına eş zamanlı listelenen Arbitrum (ARB) Token’in fiyatı dengeleniyor. En güçlü layer2 çözümlerinden olan Arbitrum’un heyecanla beklenen airdrop’u çok fazla yatırımcılar binlerce dolar kazandırdı. Airdrop avcılarının yüzü 2023 yılında da güldü. Peki ARB Coin cephesinde güncel durum ne?

ARB Coin Uyarıları

Airdrop ve listelemeler öncesinde ARB Coin hakkında özellikle fiyata dair bazı uyarılarda bulunmuştu. Birçok kullanıcı tokenlerini cüzdanına çekemezken ARB Coin’i listeleyen bazı borsalarda fiyatın anormal biçimde 11 doları aştığını gördük. Bu şişirilmiş değer IOU ARB Token fiyatında da görülüyordu. Bu tarz airdroplarla bazı borsalar pariteleri olması gerekenden erken açarak düşük borsa arzı devam ederken fiyatta anormal artışlar yaşanmasına neden olabiliyor. Binance borsasında listelendikten sonra ARB Coin fiyatı dengesini buldu.

10 dolarlık fiyat dolaşım arzına göre 10 milyar doların üstünde bir piyasa değerine işaret ediyordu ancak bu mantıklı değildi. Daha önceki yazılarda 1 dolar taban olacak şekilde 2 dolara kadar bir fiyattan bahsediyorduk, öyle de oldu. Airdrop kazanan kullanıcılar satış yaptıkça fiyat 1,2 dolara kadar düştü.

Binance borsasında ARB Coin 1,26 dolardan alıcı buluyor.

ARB Coin Fiyat

Dune Analytics’ten alınan veriler, 25 Mart’ta talep edilebilir tokenlerin %83,4’ünü oluşturan 1,275 milyar ARB tokeninin 968,71 milyonunun talep edildiğini gösteriyor. Şu anda 247.700 benzersiz ARB sahibi var ve ilk on adres dolaşımdaki ARB’nin %94,41’ini elinde tutuyor. Arbitrum Vakfı‘nın DAO Hazinesi yaklaşık 3,52 milyon ARB’ye sahiptir ve ikinci en büyük adres 2,69 milyon ARB’ye sahiptir. Önemli miktarda ARB bulunduran borsalar arasında Bybit, Kucoin, Mexc Global ve Bitget yer almaktadır; dört borsanın da en büyük 25 ARB sahibi arasında adresleri bulunmaktadır.

ARB Coin hakkedişlerinin önemli kısmı çekildi ve en büyük satış dalgası şimdilik ortadan kalkmış gibi görünüyor. Henüz borsa listelemeleri de yeni yapıldığı için fiyata dair tahminler havada kalacaktır. OP Token ile karşılaştırırsak 2 dolara doğru önümüzdeki günlerde ani dalgalanmalar görmemiz şaşırtıcı olmaz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.