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Binance borsası ve diğerleri 3 gün sonra listelemeyi yapacak. Bu listeleme airdrop alamayanlar için fırsat olabilir. ARB Token için tahmin edilen değer ve yatırımcıların bilmesi gereken önemli detayları ele alacağız. Binance listelemesi sonrasında fiyat kaç dolar ulaşabilir. ARB Token hakkedişi hemen satılmalı mı?

Arbitrum Airdrop

Öncelikle Arbitrum’un resmi internet sitesi dışında hiçbir siteye airdrop için cüzdanınızı bağlamayın. Son raporlar yaklaşık 300 sahte sitenin şimdiden yayına başladığını söylüyor. Diğer taraftan ARB IOU tokenleri birkaç borsada işlem görse de uzmanların bunlara şüpheyle yaklaşılması gerektiğiyle ilgili tavsiyeleri var. Arbitrum kısa süre önce ARB adlı yerel yönetişim tokenının lansmanını ve airdrop’unu duyurdu. Token henüz dağıtılmadı ve geliştirici ekip ARB’nin 23 Mart’ta uygun cüzdanlara ulaşacağını belirtti.

23 Mart günü 18:00’dan önce airdrop taleplerinin açılması bekleniyor. Saat 15:30 itibariyle de Binance borsasına aynı gün transfer yapılabilecek. Yani muhtemelen airdropları cüzdanlarına çeken kullanıcılar direkt olarak Binance borsasına aktarabilecek. Binance borsasında USDT ve BTC pariteleri ise 20:00’da açılacak. Geçmiş veriler Binance listelemesinden sonraki birkaç gün içinde listelenen altcoinin tepe noktasına ulaştığını gösteriyor. Yani ilk satış dalgasında fiyat geniş bir aralık belirlese de sonraki birkaç gün gerçek tepenin oluşmasını sağlayabilir. Fed faiz kararından sonra yapılacak listelemeler genel piyasanın fiyat üzerindeki etkisini de önemli hale getiriyor. Eğer faizler iner veya sabit kalırsa devam eden BTC yükselişiyle ARB Token talebi katlanabilir.

ARB Token Fiyat Tahmini

Bazı analistlere göre Optimism’in OP tokenı, ARB token değerlemelerini tahmin etmek için iyi bir başlangıç noktasıdır. CoinGecko verileri, Optimism’in piyasa değerinin kabaca 839 milyon dolar olduğunu ve her bir tokenin fiyatının 2,63 dolar olduğunu gösteriyor. OP’nin dolaşımdaki arzı 314,8 milyondur. Perşembe günkü airdrop’un ardından, ARB’nin dolaşımdaki arzı yaklaşık 1,275 milyar olacak. Toplam arz 10 milyar token olup %12,75’i bu hafta piyasaya çıkacaktır. Bir tokenin dolaşımdaki arzı, piyasada kaç tokenin işlem gördüğünü ifade eder. Bu, kilitli tahsisler de dahil olmak üzere var olan toplam token sayısı olan bir tokenın toplam arzından farklıdır. Piyasa değeri, bir tokenin fiyatı ile dolaşımdaki arzının çarpılmasıyla hesaplanır.

ARB tokeni OP ile aynı değerlemeye ulaşırsa, OP’nin mevcut piyasa değerine göre ARB Tokenin 0,65 dolarlık ortalama fiyata ulaşması beklenir. Dolaşımdaki token arzını kullanarak yapılan tahminlerin ardından analistler projenin tamamen seyreltilmiş değerlemesine (FDV) de yöneliyor. OP tokenlarının FDV’si veya toplam token arzına dayalı tahmini piyasa değeri, toplam arzın 4,29 milyar token olduğu göz önüne alındığında 11,45 milyar dolardır. Bir tokenin FDV’si, piyasa fiyatının toplam arz ile çarpılmasıyla hesaplanır. Gelecekteki bir tarihte açılacak tokenları hesaba kattığı için FDV, dolaşım piyasası kapitalizasyonundan daha geleceğe dönük bir varsayımdır. ARB tokeninin dolaşımdaki piyasa değeri yerine Optimism ile benzer bir FDV’de işlem görmesi durumunda, ARB tokeninin fiyatı yaklaşık 1,15 dolar olacaktır. Bu rakam, OP’nin FDV’sinin (11,45 milyar dolar) toplam ARB token arzına (10 milyar dolar) bölünmesiyle tahmin edilmektedir.

Üçüncü fiyat tahmini ise ağdaki toplam kilitli değere göre hesaplanabilir. TVL gücüne göre ise ARB Tokenin 2,07 dolara ulaşması beklenir. Buna göre birçok Arbitrum kullanıcısı binlerce dolarlık airdrop almaya hak kazanmış durumda. Binance listelemesi sırasında OP ile karşılaştırılan ortalama değerin 0,64 dolar olduğunu düşünürsek bu seviyeden yapılacak alımlar yükseliş dalgasında yatırımcılara kazanç getirebilir. Yukarıda ise 2 dolar seviyesi TVL’e göre adil bir token fiyatı olarak görülüyor. Bu seviyenin üstü de cazip bir satış fırsatı sunabilir. Listeleme sırasında sığ likidite fiyatın anlıkta 10 dolara kadar ulaşmasını sağlayabilir. Bundan dolayı airdrop alanlar kurallı emir girebilir. Örneğin 8 doların üzerine çıktığında 10 dolardan sat ve 7 doların altına düştüğünde 6 dolardan satış emri gir gibi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.