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Arbitrum Heyecanı Sürerken Bu Projede Airdrop Beklentisi Zirveyi Getirdi!

Arbitrum'da airdrop heyecanı devam ederken bu kripto para projesindeki beklenti bazı değerlerde beş kat varan artışa yol açtı!
19:45
20 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Layer-2 Ethereum (ETH) ölçeklenebilirlik protokolü olan Arbitrum’un, yönetim token’ı ARB için airdrop’u 16 Mart’ta duyurmuştu. Yatırımcıların token’ı 23 Mart tarihine kadar alması bekleniyor. Heyecanlı bekleyiş sürerken bazı projeler ciddi artış yaşadı! Yaşanan yükselişin sebebi ne?

zkSync’de 5 Kat Artış!

zkSync, yerel L2 NFT ve atomic takasların yanı sıra Ethereum ağı içinde ETH ve ERC20 token’larının transferlerini destekleyen başka bir Layer-2 ölçeklendirme çözümü. Zincir üzerinde kripto para analiz firması Nansen tarafından paylaşılan verilere göre, 39.000’den fazla adres, son yedi gün içinde 871 milyon doların üzerinde zkSync ile köprü kurdu. Geçtiğimiz hafta içerisinde zkSync’e bağlanan adreslerin sayısındaki artış 5 katı geçti. Arbitrum airdrop’undan sonra, zkSync ve StarkNet en yüksek değere sahip gelecek airdrop’lar olarak görülüyor.

17 Mart’ta yaklaşık 5.000 kişi zkSync Bridge’i kullanarak 536’dan fazla Ethereum yatırdı ve yaklaşık 3.000 kullanıcı StarkNet Bridge’i kullanarak 234’ten fazla ETH yatırdı. zkSync’in henüz yerel bir token’ı olmamasına ve herhangi bir airdrop duyurusu yapmamasına rağmen Arbitrum airdrop’unun etrafındaki coşku, birçok savunucuyu yakın gelecekte tıpkı Arbitrum gibi ödüllendirileceklerine inanmaya yöneltti.

Aidrop Heyecanı!

Uygulanması planlanan bir kripto para airdrop’u, proje etrafında ilgi yaratması için kullanılan bir tanıtım aracıdır. Bu airdrop’ların arkasındaki kripto para projeleri, token’ları genellikle aktif Blockchain topluluğu üyelerinin cüzdanlarına hediye olarak doğrudan yatırır. Bu airdropların çoğu, kullanıcıları proje etrafında farkındalık yaydıkları için ödüllendiren önceden belirlenmiş belirli uygunluk kriterlerine sahip.

İlk airdrop’un 2014’te gelmesiyle kripto para ekosisteminin ilk aşamalarında çok popüler olmasına rağmen düzenleyici inceleme nedeniyle son zamanlarda pazarlama stratejisi zayıfladı. Projelerin arkasındaki insanlar, projenin sunduğu kullanım durumları ve çok daha fazlası gibi birçok faktör nedeniyle tüm kripto para airdrop’ları eşit derecede değerli olmadığı belirtildi.

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