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Shiba Inu (SHIB) Kaç Dolar Olur? Shiba Coin Beklentileri Ne Yönde?

Meme token'ların en popüler olanlarından biri olan Shiba Inu (SHIB) önümüzdeki günlerde nasıl bir fiyatlama yaşayacak? Beklentiler ne?
20:05
20 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogocoin’in (DOGE) sıkı rakibi Shiba Inu’nun (SHIB) fiyatının, bir düzeltmeyi tamamladığına dair işaretler verdiği belirtildi. Kripto para biriminde kritik seviyeler hangisi!

Shiba Inu Analizi!

Ocak ayı sonlarında Shiba Inu fiyatı alçalan bir direnç çizgisini kırdı. Bunu takiben fiyatında bir gerileme yaşanmadan önce yılın en yüksek seviyesi olan 0,0000154 dolara yükseldi. 7 Mayıs tarihindeki düşüş, hattın destek olarak onaylanmasıyla sonuçlandı. SHIB fiyatı o zamandan beri toparlanırken, günlük göreceli güç endeksi (RSI) 50’nin altında kalıyor. Sonuç olarak uzmanlara göre eğilimin yükselişe geçip geçmediği belirsiz.

Shiba Inu’nun fiyatı yükselmeye devam ederse 0,0000147 dolar direnç seviyesine ulaşabilir. Düşen direnç çizgisinin altına gerilerse, düşüş eğilimini teyit edebilir. Belirtilen durumda düşüş, bir sonraki en yakın destek seviyesi olan 0,00000850 dolara doğru hızlanabilir. Altı saatlik zaman dilimi grafiklerini ele alan uzmanlar, SHIB fiyatının beş dalgalık bir yükseliş hareketinin ardından ABC düzeltmesini tamamlamış olabileceğini ileri sürdü.

SHIB’de Kritik Seviye!

Analistlere göre düzeltme, 0,786 Fib geri çekilme destek seviyesinde 0,00000947 dolarda sona erdi. Sonrasında düşüşü takip eden artış, fiyatı düşük A dalgasının biraz üzerine çıkardı. Bu örtüşmenin, düzeltmenin tamamlanmış olma olasılığını desteklediği belirtiliyor. Ancak bu yükselişin, tersine dönmesinin onaylanması için Shiba Inu fiyatının kısa vadeli direnç çizgisinden çıkması gerekiyor. Belirtilen durum gerçekleşirse, fiyat daha önce özetlenen 0,0000147 dolarlık direncine doğru yükselebilir. Sonraki 24 saat, doğru hareketi belirlemede çok önemli olabilir.

Öte yandan çizgi başka bir redde neden olursa, SHIB fiyatı 0.00000850 dolarlık destek alanına düşebilir. Sonuç olarak analistlere göre Shiba’nın fiyatının kısa vadeli direnç çizgisini kırması veya reddetmesi, gelecekteki eğilimin yönünü teyit edecektir. Ayrıca olası bir kırılma, 0,0000147 dolar seviyelerine yol açabilirken, bir ret, 0,00000850 dolara doğru bir düşüşe yol açabilir.

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