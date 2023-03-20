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Yapay Zeka Tuzağına Kanmayın! Kripto Para Yatırımcılarını Hedefliyorlar!

Kripto para yatırımcılarını en sıcak gündemle, yapay zekayla tuzaklarına düşürdüler.
18:25
20 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ChatGPT lansmanları yapay zeka alanındaki coşkuyu artırdı ve herkes bu konuda konuşmaya başladı. Elbette bu alandaki yapay zeka projeleri de ciddi prim yaptı. Ancak Aralık ayından bu yana yaptığımız uyarıyı yinelemenin vakti gelmiş gibi görünüyor. Yapay zeka etrafındaki coşku birçok dolandırıcının da ağzını sulandırıyor. İşte detaylar.

Yapay Zeka Dolandırıcılığı

Harvest Keeper dApp, ekibin kullanıcıların fonlarından yaklaşık 1 milyon dolar çalmasıyla CertiK tarafından dolandırıcı olarak işaretlendi. Proje, yatırımcılara yüksek getiri sunmak için yapay zeka destekli otomatik trade hizmeti verdiğini iddia ediyordu. AI tabanlı dApp Harvest Keeper’ın rug pull  ı olduğuna dair raporlar ortaya çıkıyor. CertiK de dahil olmak üzere birçok kripto güvenlik firması, projenin 1 milyon dolarla kaçtığını duyurdu. Firmalar, bireylerden projenin URL’lerinden herhangi biriyle etkileşime girmemelerini istiyor.

CertiK, Harvest Keeper sözleşmesinin ayrıcalıklı bir getAmount işlevi tarafından boşaltıldığını ve bu işlevin 700.000 USDT’den fazla parayı bir adrese aktardığını belirtti. Ayrıca, kullanıcıların varlıklarının BSC, Ethereum ve Polygon genelinde Ice Phishing i yoluyla çalındığını ortaya koydu. Bu şekilde yaklaşık 219.000 dolar çalınmıştır. Ice phishing, web3’te kullanıcıların manuel olarak imzalama ve izinleri onaylama konusunda kandırıldığı bir saldırı türüdür.

Harvest Keeper Nedir?

Harvest Keeper, kendisini “insan faktörünü yatırım işinde tamamen ortadan kaldıran ve günde 24 saat kâr elde etme fırsatı yaratan yapay zekaya dayalı yenilikçi bir proje” olarak tanımlayarak yapay zeka kullandığını iddia etti. Proje, kullanıcılara günlük %4,81 ödül alabileceklerini ve yatırımlarının üç hafta içinde %101’e ulaşacağını söyledi. Harvest Keeper, kullanıcıların yüksek verimlilik sunan otomatik bir trade sisteminden yararlanabileceğini iddia etti. Proje, kendisini çalkantılı piyasa koşullarında kullanıcılara yardımcı olabilecek bir platform olarak tanıttı.

Kripto topluluğu bu gelişme karşısında doğal olarak öfkelendi ve bazıları Binance CEO’su Changpeng Zhao’dan yardım istedi. Diğerleri de Harvest Keeper’ın kendilerine yardımcı olacağını iddia ettiği bağlantılara tıklamamaları konusunda uyardı. Saldırganın kimliği hakkında henüz herhangi bir kanıt bulunmuyor. Yatırımcıların benzer tuzaklarda para kaybetmemek için hizmet alacakları projeleri titizlikle incelemesi gerekiyor.

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