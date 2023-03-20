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Merkez bankaları ne yapsa piyasaları ikna edemiyor ve eğer sorun çözülmezse devasa iflaslar göreceğiz. İsviçre milyarlarca doları Credit Suisse için ayırdı, ABD Fed ise bilançosunu sadece bir hafta içinde 300 milyar dolar artırdı. Bitcoin için artık dananın kuyruğu kopuyor. Bu hafta fiyatın yön tayin etmesi bekleniyor.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Makro piyasalar için bir hafta süren kaos ve bunun sonucunda elde edilen sağlam kazançların ardından Bitcoin ve altcoinlerin bir kısmı son 9 ayın zirvesine koşuyor. Direnç seviyeleri tek tek geçilirken BTC destek seviyelerini de yukarı taşıyor. Bu hafta, geçen hafta olduğu gibi, aşılması gereken önemli bir engel var. Çarşamba günü Fed artık faiz kararını açıklayacak. Daha da önemlisi bundan sonra ne yapacağına dair görüşlerini duyuracak. Üstelik bu toplantıda faiz projeksiyonları da açıklanacağı için Bitcoin’in saat 21:00’da 2 bin dolar aşan iniş/çıkışlar görmesi muhtemeldir.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) son on sekiz aydır uyguladığı niceliksel sıkılaştırma (QT) politikasına yönelik ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya. Ortaya çıkan bankacılık krizi, Fed’in, yorumcuların zor durumdaki bölgesel bankalar için ölüm çanı olduğunu savunduğu bir politika olan faiz oranlarını artırmaya devam etme kabiliyetini şüpheye düşürdü. Faiz oranlarını yükseltmek enflasyonu kontrol altında tutarken ekonomiyi daha da cezalandıracak ve muhtemelen yeni bir banka iflasları dalgasına yol açacaktır.

Bitcoin, Altın, Kripto Para ve Dolar

Finans sektörünün önde gelen isimleri genellikle toplantı öncesinde Fed’in yapacağı faiz artırımını önceden tahmin edebilir. JPMorgan, GS, BofA ve diğerleri bugünlerde zıt fikirlere sahip. CME Group’un FedWatch aracına göre, 20 Mart itibariyle konsensüs Fed’in artırımlara tamamen ara vermek yerine 25 baz puan artırım yapmasından yana. Bir önceki hafta, Goldman Sachs faizlerin sabit kalacağını öngörürken, Nomura bir faiz indirimi bile tahmin etmişti.

The Kobeissi Letter şunları yazdı;

“Bu hafta uzun süredir beklenen Mart ayı Fed faiz kararı açıklanacak. Şu anda piyasalar %62 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz artışını fiyatlıyor. Ancak, piyasalar Aralık ayına kadar 100 baz puanlık faiz indirimi de öngörüyor”.

Popüler analist Crypto Tony kısa vadede Bitcoin’in 30.000 doları test edebileceğini düşünüyor. Crypto Chase ise şunları yazdı;

“28.500 dolar seviyesinden short pozisyon alma fikrimi değiştirmedim. Bunlar bu Çarşamba FOMC civarında hala büyük bir fırsat sunabilir. Ancak şu anda yerel bir zirve hayal edemiyorum. Bence burada bir ret meydana gelebilir ve ben yine de trade fırsatları arayacağım. Ancak 28.500 dolarda açığa satış pozisyonu alanlar ve 12.000 doları hedefleyenler için 33.000 dolar ziyareti şaşırtıcı olmazdı.”

Son analist Scott Melker ise herkesi tebrik etti;

“BTC, tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana ilk yüksek seviyesini (25.212 dolar) gördü. Bu yeni bir yükseliş eğilimini teyit ediyor. Fiyat hala düşebilir, ancak bu önceki ayı piyasasının devamı değil, yeni bir trend olacaktır. Herkese tebrikler”.

Yine de tüm bunları belirleyecek olan Fed’in kararı olacak. Eğer sürpriz bir faiz indirimi olursa altın, Bitcoin, altcoinler, gümüş ve diğerleri yükselirken doların değer kaybettiğini görebiliriz.