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Solana (SOL), Yönünü Yeniden Yukarı Çevirdi: Yükselişler Devam Edecek mi?

Solana (SOL), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %7'yi aşan bir değer artışı kaydederek günün öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı.
14:15
20 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %5’e yakın bir değer artışı yaşadı ve 28.500 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içinde değer artışlarına hız kazandırdı. Bu bağlamda Solana (SOL) da son 24 saatte %7’yi aşan bir değer artışı kaydederek yükseliş yönlü bir ivme yakaladı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %5’e yakın bir değer artışı kaydederek 28.500 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, sabah saatlerinden bu yana yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1780 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri CoinMarketCap verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Piyasadaki yükseliş ivmesinin etkisiyle Solana (SOL) da gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı.

Solana’da (SOL) %8’e Yakın Değer Artışı

Kripto para piyasasının yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte Solana (SOL) gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırarak güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan kripto para birimleri arasında yer aldı. Solana blokzincirinin yerel kripto para birimi SOL, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %7’yi aşan yakın bir değer artışı kaydederek 23 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kaydettiği bu yükseliş ile birlikte SOL, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimleri arasında ilk 5 sırada yer aldı.

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