Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının kümülatif değeri 1,2 trilyon dolar seviyesine kadar yaklaştı. BTC hızla yükseliyor. Merkez bankaları zor günler yaşıyor ve bugün erken saatlerde zorunlu iş birliğine gittiler. Devasa bankalar iflasın eşiğinde, korku ve panik ise bu süreci daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor. 12 aydan fazla süren ayı piyasalarının ardından umutlar yeniden arttı.

Altcoinler Neden Yükselmiyor?

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 28.268 dolardan alıcı buluyor ve fiyatın kısa süre önce 19.500 dolar olduğunu düşünürsek son ralli ciddi kazanç getirdi. Bu yükseliş altcoinlerde ciddi sonuçlar şimdilik doğurmadı. Boğa piyasalarının ilk dönemlerinde Bitcoin yükselirken artan Bitcoin Hakimiyetiyle birlikte altcoinlerde zayıf yükselişler görülür. Dört yıllık döngülerde alışılagelen şey önce Bitcoin yükselir sonrasında zirvede konsolide olurken altcoinler rallilerine başlar. Bazı istisna altcoinler erkenci davranabilir ancak paranın genel yönü budur.

Eğer Bitcoin fiyatı 30.000-35.000 dolar arasında yerel zirvesine ulaşıp konsolide olmaya başlarsa altcoinlerde yükseliş görebiliriz. Fakat merkez bankaları parasal genişlemeye giderse Bitcoin fiyatının daha da yüksek bir zirve yapması muhtemeldir.

Solana (SOL)

Risk sermayedarı Chris Burniske, Ethereum’un rakibi Solana’nın yukarı yönde büyük bir hareket için kendini hazırlıyor olabileceğini söylüyor. Eski bir ARK Invest analisti ve şu anda risk sermayesi şirketi Placeholder’ın ortağı olan Burniske, 200 günlük basit hareketli ortalamayı (SMA) net bir şekilde kırabilirse Solana için büyük bir ralli olabileceğini söylüyor.

“SOL’un 200 günlük SMA’sını kesin olarak geri alması muhteşem bir hareket olacaktır.”

SOL’un 200 günlük hareketli ortalaması şu anda yaklaşık 23 dolar eviyesinde seyrediyor. Bu yazının yazıldığı sırada SOL 22,42 dolardan işlem görüyordu. Burniske daha önce, başka bir boğa piyasasının gerçekleşmesi halinde Solana’nın bir sonraki “Ethereum” seviyesinde fırsat olabileceğinden bahsetmişti. Cosmos ve Solana için daha önce de yükseliş beklentilerini paylaşan yatırımcı, artık her fırsatta benzer şeyler söylüyor. Bu tarz risk sermayedarları kendi yatırımlarını kitlelere pazarlamak için de benzer taktikler uygulayabiliyor. Bundan dolayı yatırımcıların kendi araştırmalarını yaparak stratejilerini oluşturması en doğru olandır.