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Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %5'e yakın bir değer artışı kaydederek 28.500 dolar fiyat seviyelerine ulaştı.
13:30
20 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sabah saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği yükseliş hareketlerinin ardından 28.500 dolar fiyat seviyelerine ulaşan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %5’e yakın bir değer artışı kaydetti. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değeri CoinMarketCap verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Bitcoin (BTC), 28.500 Dolar Seviyelerine Ulaştı

Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği yükseliş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %5’e yakın bir değer artışı kaydetti ve 28.500 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1780 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyelerini aştı. Aynı zamanda kripto para piyasasında son haftalardaki yüksek volatilite gün içinde de devam etti. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin’in 28.500 dolar fiyat seviyelerine ulaşması ile birlikte kripto para piyasası da yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Gün içerisinde çift haneli değer artışları kaydederek güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan Conflux (CFX), Stacks (STX) ve Eos (EOS) CoinMarketCap’in güncel verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden ilk üç kripto para birimi oldu. Öte yandan piyasadaki yükselişin aksine düşüşe geçen NEAR Protocol (NEAR), Terra Classic (LUNC) ve Curve DAO Token (CRV) da en yüksek oranlı değer kayıpları kaydeden kripto varlıklar arasında yer aldı.

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