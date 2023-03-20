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Son Dakika! Binance Yeni Altcoin Listeleme Duyurusu!

Hacim bakımından kral kripto para borsası müjdeyi şimdi verdi. Yeni listeleme geliyor.
13:18
20 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi aylar sonra yeniden 28.000 doları aştı ve 30.000 dolar hedefine odaklanıyor. Tüm bunlar olurken layer2 projeleri de harekete geçti. Airdrop için en iyi zaman piyasaların yükselişte olduğu günlerdir. Arbitrum uzun süredir beklenen airdrop duyurusunu geçtiğimiz hafta yaptı ve tam da zamanında müjdeyi verdi.

Binance Altcoin Listeleme

Binance borsası 23 Mart tarihinde yapılacak Arbitrum (ARB) Token airdrop hamlesiyle birlikte aynı gün listelemenin yapılacağını açıkladı. Türkiye saatiyle 20:00’da ARB/BTC, ARB/USDT pariteleri açılacak. Bununla birlikte aynı gün 15:30’da yatırma işlemini açacak ve çekimler yine 20:00’da aktif hale getirilecek. Buna ek olarak Binance, spot paritelerin işleme açılmasından 48 saat içinde ARB’yi İzole Marjin üzerindeki bu yeni marjin çiftiyle birlikte yeni bir ödünç alınabilir varlık olarak ekleyecektir.

Arbitrum, Ethereum için Ethereum uygulamalarını destekleyen bir layer2 ölçeklendirme çözümü projesidir. İşlem ücretlerinden tasarruf etmek amacıyla işlem gruplarını gruplandırmak için optimistic rollup a teknolojisini kullanır. ARB bir yönetişim tokeni olacak ve ağın gas ücretlendirmesinde kullanılmayacak.

Arbitrum (ARB)

Ethereum ağındaki TVL bakımından en güçlü layer2 çözümlerinden olan ARB Token için 1 doların üzerinde bir fiyat uzmanlar tarafından hedefleniyor. Dolaşıma girecek ilk arz airdrop alanlarla sınırlı olacağı için kümülatif arza göre piyasa değeri ile dolaşım arzına göre piyasa değeri arasında devasa bir fark olması bekleniyor. 1 milyar dolarlık dolaşım arzına göre piyasa değeri hedefi ise OP Token ile karşılaştırıldığında normal kabul ediliyor. İlk listeleme sırasında yatırımcıların da göstereceği anlık yoğun ilgiyle (henüz borsalardaki arz da zayıf olduğu için) fiyatın 5-8 dolar arasına iğne atması hatta kısa süreliğine daha yüksek fiyat seviyelerini görmesi muhtemeldir.

23 Mart tarihinde RPC’ler yoğunluktan dolayı muhtemelen daha önceki airdroplarda olana benzer şekilde tıkanacak hata verecektir. Bunun için kendi node’unuzu bugünden kurarak diğerlerinin önüne geçip fiyatın ilk yükseliş anında satma imkanına kavuşabilirsiniz.

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