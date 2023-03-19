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Arbitrum (ARB) Token Fiyatı 10 Doları Geçti! ARB Token İçin Uyarı!

ARB Token nasıl 100 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşabiliyor? Yatırımcılar neden dikkatli olmalı?
14:15
19 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Aralık sonunda bu yıl birçok büyük airdrop göreceğimizden bahsetmiştik. Bunlardan biri önümüzdeki hafta yapılacak. Türk kripto yatırımcılarının da yoğun ilgi gösterdiği Arbitrum ülkemizdeki yatırımcılara binlerce dolar değerinde ARB Token dağıtıyor. Peki henüz airdrop tamamlanmamış olmasına rağmen ARB Token nasıl 10 dolara alıcı buluyor?

Arbitrum (ARB) Fiyatı

Ethereum (ETH) layer2 çözümü Arbitrum ayın 23’ünde ağdaki faaliyetlerine göre kullanıcılarına tokenlerini alma hakkı verecek. Hakkedişler bugünden belli oldu. Birçok büyük borsa airdrop ardından listeleme yapılacağı müjdesini de verdi. Peki henüz airdroplar cüzdana ulaşmadıysa ARB Token nasıl 10 oluyor? Bunu daha önce Pi Token özelinde de gördük bazı borsalar IOU mantığını istismar ediyor. ARB IOU yazı hazırlandığı sırada XT ve Hotbit borsasında 10 doların üzerinde fiyattan alıcı buluyor. IOU tokenının mevcut fiyatı, varlığın piyasaya sürüldüğündeki değerini yansıtmamaktadır. Kripto yatırım fonu Tangent’in yatırımcılarından Jason Choi, ARB IOU token değerlemesinin onu “100 milyar dolarlık bir FDV’ye yerleştirerek en değerli üçüncü kripto varlığı haline getirdiğini” söyledi. Ancak, “Hotbit IOU’larının güvenilir olduğunu düşünmediğini” de sözlerine ekledi.

Bir başka kripto uzmanı Ziv, ARB coşkusunun varlığı piyasa değerine göre ilk 10 kripto varlığı arasına sokabileceğini öne sürdü. Aynı görüşü paylaşan diğer topluluk üyeleri, ARB’nin kripto piyasasındaki mevcut boğa koşusundan kâr edeceğine inanıyor. Bu arada DeFi araştırmacısı Johannes, NFT pazar yeri Blur’un IOU tokeninin 32 dolar gibi çok daha yüksek bir değerlemeyle işlem gördüğünü ancak lansman sırasında yaklaşık 0,8 dolara düştüğünü hatırlattı.

Arbitrum (ARB)

IOU gelecek olan varlığa borçlanma amaçlı “I owe you” yani “sana borçluyum” türü bir varlıktır. Örneğin bir borsa ilgili tokenden X adet erken dönemde (Airdrop öncesinde) almıştır. Token henüz dolaşıma girmeden önce bu borç tokenini borsasında listeler ve işleme açar. Ancak bu son derece riskli bir yatırımdır. Daha önce PiNetwork ekibinin IOU token konusundaki Huobi borsasına itirazlarını duyurmuştuk. Sözün özü borsa size gerçekte olmayan bir tokeni satıyor olabilir. Hali hazırda borsada işlem gören arzında karşılığı olmayabilir. Jason Choi tam olarak bunu söylüyor.

Güncel fiyata göre ARB Tokenin maksimum arzında göre piyasa değeri 100 milyar dolardır ve bu son derece abartılıdır. Birçok uzman 1-2 dolar bölgesinde fiyat hedefliyor. Bunun sebebi de ilk dolaşım arzının sadece airdropları kapsaması yani maksimum arzın %10 civarının sirkülasyonda olmasıyla ilgilidir.

Blockchain analitik firması Nansen, 625.143 adresin ARB token airdrop için uygun olduğunu söyledi. Firma, medyan airdrop büyüklüğünün 1.250 ARB olduğunu, 4.400’den fazla adresin ise 10.250 ARB talep edebileceğini ekledi.

Bu yıl genel olarak piyasada daha fazla toparlanma beklendiği için airdropların daha fazla gecikmeden yapılması bekleniyor. Eğer Arbitrum’u kaçırdıysanız 2023’te airdrop yapabilecek projeler listemize diğerleri için göz atabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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