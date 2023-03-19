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Son Bitcoin (BTC) yükselişi boğa sezonu başlangıçlarında alışık olduğumuz şekilde BTCD artışıyla devam ediyor. Bu durum altcoinlerin cılız yükselişler yaşadığı ve BTC, ETH fiyatlarının daha hızlı yükseldiği anlamına geliyor. Diğer taraftan altcoinler içinde pozitif ayrışanlar da var. Peki bunlar hangileri?

Yükselen Altcoinler

Geçtiğimiz hafta boyunca sert bir trend izleyen dört altcoin, piyasa genelindeki bir rallinin ortasında diğer kripto varlıklarından önemli ölçüde daha fazla talep görüyor. Son yedi gündeki en iyi kazanç getiren altcoinlerden biri Asya ve Batı topluluklarını ve ekonomilerini birbirine bağlamayı amaçlayan Conflux (CFX) oldu. CFX, yedi günün en düşük seviyesi olan 0,14 dolardan 0,42 dolar seviyesine ulaşarak %200’ün üzerinde değer kazandı. CFX, yazı hazırlandığı sırada zirve bölgesine yakın alıcı buluyordu.

Mask ise piyasada pozitif ayrışan diğer bir popüler altcoindir. Merkezi olmayan blockchain tabanlı bir sosyal medya için çaba harcayan MASK 13 Mart’taki 2,70 dolarlık yerel dibinden %146’nın üzerinde bir artışla 6,66 dolara ulaştı. Tıpkı CFX gibi, MASK da yedi günün en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor. Bu altcoindeki balina talebi bir süredir fiyatı besleyen en önemli faktör oldu.

STX ve IMX

Son zamanlarda yükselişte olan bir diğer altcoin, akıllı sözleşmeleri etkinleştirmeyi ve Bitcoin’in faydasını artırmayı amaçlayan STX’tir. Bitcoin ekosistemindeki en önemli proje olan STX özellikle birkaç aydır bazı popüler isimlerin sosyal medyada onu bir nevi pazarlamasıyla değerini katladı. Taproot ile 2021 sonunda akıllı sözleşme yeteneklerine kavuşan Bitcoin ağı blok başına saklama alanını 4mb seviyesine çıkarmıştı. STX Token 12 Mart’ta 0,57 dolar dibinden %100’ün üzerinde artışla 1,30 dolar seviyesine tırmandı. Stacks o zamandan beri geri çekildi ve yazı yazıldığı sırada 1,19 dolar bölgesinde bulunuyordu.

Dördüncü ve son altcoin ise blockchain tabanlı oyunlar ve NFT’ler için hızlı, ölçeklenebilir ve güvenli uygulamalar oluşturmasını sağlamak üzere tasarlanmış bir protokol olan ImmutableX (IMX)’tir. Fiyatı sadece 1 haftada 0,78 dolardan 1,59 dolara kadar yükseldi ve yazı hazırlandığı sırada diğerleri gibi zirveden pek uzaklaşmamıştı.