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Ethereum (ETH), Kritik Direncin Eşiğinde: Piyasadaki Yükseliş Sürecek mi?

Piyasadaki yükseliş ivmesinin de etkisiyle son günlerde değer artışlarına hız kazandıran Ethereum (ETH), kritik 1800 dolar direncine ulaştı.
16:45
19 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, son haftalarda güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, son günlerde değer artışlarına hız kazandırdı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başından bu yana kaydettiği değer artışlarının ardından 27.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı. Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %20’yi aşan bir değer artışı kaydeden Ethereum (ETH), kritik 1800 dolar direnç bandında işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Kripto para piyasası, son haftalarda yaşanan güncel gelişmelerin etkisiyle oldukça çalkantılı bir süreç geçirdi. Hafta başından bu yana %30’un üzerinde bir değer artışı kaydeden Bitcoin (BTC), 27.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı. Kripto para piyasasınındaki çoğu altcoin, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri CoinMarketCap’in güncel verilerine göre ise 1,16 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de gün içinde önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Piyasadaki yükselişin de etkisiyle değer artışlarına hız kazandıran ETH de kritik 1800 dolar direnç seviyesine ulaştı.

Ethereum (ETH), Kritik Direnç Seviyesine Ulaştı

Kripto para piyasasındaki yükselişin etkisiyle Ethereum (ETH) da son günlerde yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve değer artışlarına hız kazandırdı. ETH, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %20’nin üzerinde bir yükseliş kaydederek hafta içinde 1800 dolarlık kritik direnci aştı.

Kaydedilen yükselişlerin ardından ETH’nin piyasa değeri de CoinMarketCap verilerine göre 225 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Haftanın son gününe ise düşük oranlı değer kayıpları ile başlayan ETH, yazının yazıldığı an itibarıyla 1790 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

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