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Goldman Sachs’ın son verilerine göre Bitcoin, yılbaşından bugüne mutlak getirilerde ve riske göre ayarlanmış performansta teknoloji ve altın gibi geleneksel yatırım varlıklarını ve sektörlerini geride bıraktı.

Ne Kadar Büyük Bir Fark Oluştu?

Lider kripto para birimi mutlak getirilerinde %51 değer kazanarak bilgi teknolojilerini (+%16), iletişim hizmetlerini (+%15), ihtiyari tüketicileri (+%11), Russell 1000 Growth’u (+%10), altını (+%4) ve S&P 500’ü (+%4) geride bıraktı. Bu arada, enerji ve ham petrolde sırasıyla %11 ve %14’lük düşüşler görüldü. Petrol fiyatları, zayıflayan temeller ve daha geniş piyasa endişeleri nedeniyle Aralık 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Piyasanın tabanı OPEC+ ve ABD’ye bağlı olacakmış gibi görünüyor. Sharpe oranı ile ölçülen riske göre ayarlanmış getiriler açısından, bilgi teknolojisi (1,5), Nasdaq (1,4) ve sağlık hizmetlerinden (-1,1) daha yüksektir.

Bitcoin’in fiyatındaki son artış, ABD Merkez Bankası’nın eninde sonunda şahin para politikasından vazgeçme olasılığının artmasına bağlanıyor. Kripto para birimi, düzenleyicilerin Silicon Valley Bank’ı kapattığı 10 Mart’tan bu yana %35 oranında artış gösterdi. Piyasa analistlerinin olası bir düzeltmeye ilişkin uyarılarına rağmen, Bitcoin’in toparlanması Wall Street’teki hisse senetlerinden daha güçlü oldu ve yatırımcıların dikkatini çekti.

Bitcoin Neden Düşmüştü? Son Durum Ne?

Terra, FTX ve Celsius 3AC’nin çöküşünün yanı sıra küresel parasal sıkılaştırma, 2022’de kripto para birimlerine olan yatırımcı güvenine zarar verdi ve Bitcoin büyük bir düzeltme yaşadı. Ancak Bitcoin, devam eden bankacılık krizinin ortasında haftayı Ocak 2021’den bu yana en iyi olan %34’lük kazançla kapatarak en büyük kripto para biriminin algısında bir değişiklik yaşandığına işaret etti.

Devam eden bankacılık krizi sırasında yaşanan kripto rallisi, acımasız bir ayı piyasasının ardından umutsuz kripto para yatırımcıları tarafından memnuniyetle karşılandı ve bazıları Bitcoin’in algılanma biçiminde bir değişiklik olduğunu öne sürdü. Bununla birlikte, Bitcoin’in değeri hala büyük ölçüde enflasyon oranlarındaki değişikliklerden ve Federal Rezerv tarafından faiz oranlarına ilişkin alınan kararlardan etkileniyor olabilir.