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  •   Bitcoin Alev Alev! FOMC Toplantısı Öncesi Son Durum! Bitcoin Fiyatı Neden Yükseliyor?

Bitcoin Alev Alev! FOMC Toplantısı Öncesi Son Durum! Bitcoin Fiyatı Neden Yükseliyor?

Bitcoin'de haberler birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Batan bankalar ve faiz üzerinde yaratılan spekülasyonlar Bitcoin'e yaramış görünüyor.
22:00
19 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son birkaç gün içinde Bitcoin’in değeri hızla yükseldi. Küçük bir gerileme dışında, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki banka çöküşünden bu yana istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Bitcoin’inde yaşanan destansı yükselişe çeşitli faktörler katkıda bulundu. En önemli nedenler nelerdir ve Bitcoin fiyatı neden yükseliyor? Şimdi daha detaylı bir şekilde inceleyelim.

Bitcoin Fiyatı Nasıl Hareket Ediyor?

Son birkaç gün, 2021 sonunda ayı piyasasının başlamasından bu yana Bitcoin’in en başarılı dönemlerinden biri oldu. 2022’deki zor bir yılın ardından, fiyat yılın başında önemli ölçüde yükselmeyi başardı. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki banka iflasının ardından Bitcoin fiyatı hızla yükseldi.

İlk olarak, 20.000 doların altına düştükten sonra 22.000 dolarda bir dengelenme gördük. Ardından fiyat önce 24.000 dolara yükseldi ve daha sonra 26.000 doların üzerine çıktı. 24.500 dolara düştükten sonra fiyat tekrar yükselmeye başladı. Takip eden günlerde 25.000 dolarlık direnç tekrar kırıldı. Sonuç olarak, Bitcoin fiyatı 26.000 doların üzerine çıktı ve şu anda 27.000 doların üzerinde. Hatta hatta bir kaç kere 28.000 doların geçildiği de görüldü.

Son birkaç gün içinde Bitcoin’in değeri hızla yükseldi. Bunun neden böyle olduğuna dair üç ikna edici sebepten bahsedilebilir.

Bankalara Olan Güven Kaybı

Silicon Valley Bank ve Silvergate Bank’ın iflasları finans piyasasında küçük bir depremi tetikledi. Silicon Valley Bank’a yönelik banka operasyonu nedeniyle, USDC ve Dai bile geçici olarak ABD doları karşısında istikrarını kaybetti. Bu nedenle piyasa kısa vadede çöktü.

Ancak Bitcoin fiyatı çok hızlı bir şekilde toparlanmayı başardı. Yaşananlardan sonra giderek daha fazla insan artık bankalara güvenmiyormuş gibi görünüyor ve bu durum paralarını belirsiz durumdan faydalanabilecek Bitcoin’e yaramış olabilir.

ABD’de Yüksek Enflasyon

ABD’de enflasyon özellikle 2021 ve 2022 yıllarında yüksek seyretmişti. Bu nedenle ABD Merkez Bankası son aylarda faiz oranlarını yükseltti. Bu da Bitcoin fiyatının çok değer kaybetmesini sağladı. Ancak, bu aynı zamanda fiyatlardaki düşüşü yoğunlaştıran ayı piyasasının ilk yılına denk geldi.

Bitcoin fiyatı yüksek enflasyondan faydalanıyor ama aşırı enflasyondan değil. Çünkü yatırımcılar uzun vadeli bir değer deposu aramakta. Ancak Şubat ayında %6 olan enflasyon, FED’in faiz oranlarını tekrar yükseltmesini gerektirecek kadar yüksek olmayabilir. Bankalara yük olmamak için faiz oranlarının sadece biraz artması veya hatta aynı kalması daha olası olabilir.

25.000 Dolar Direnci Aşıldı

Uzun bir süredir 25.000 dolar seviyesi yukarı yönlü güçlü bir direnç oluşturmaktaydı. Ağustos 2022 gibi erken bir tarihte, Bitcoin fiyatı geri sıçramadan önce kısa bir süreliğine 24.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmayı başardı.

Bu direnç birkaç gün önce ilk kez kırıldı. Ancak, Bitcoin fiyatı o sırada seviyenin altına düştü. Direnç nihayet son 1-2 gün içinde ikinci kez kırıldı ve Bitcoin fiyatının 27,000 dolara fırlamasına neden oldu. Fiyatın nereye varacağını kimse bilmiyor ancak akşam Credit Suisse ile ilgili çıkan haberlerin ardından fiyat 28.000 dolar seviyesine fırladı.

Kasım ayında en düşük seviyedeyken alım yapanlar çoktan kâr etmiş olabilir, ancak bir sonraki boğa koşusuna kadar kimlerin HODL yapacağı merak konusu olacak. Henüz boğa koşusuna ulaşmamış olabiliriz.

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