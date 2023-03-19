Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Son Dakika: Böylesi Tarihte Görülmedi! Bitcoin 28.000 Dolar Oldu! Piyasada Bayram Havası!

Son Dakika: Böylesi Tarihte Görülmedi! Bitcoin 28.000 Dolar Oldu! Piyasada Bayram Havası!

Akşam saatlerinde Credit Suisse tarafında gelen haberler piyasayı bir anda uçurdu ve 28.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmasını sağladı.
20:20
19 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Geçtiğimiz günlerde dünya genelinde birden çok bankanın battığına veya sıkıntıda olduğuna dair açıklamalar tüm piyasayı meşgul etti. Tüm bunların ardından gelen açıklamalar ve yaşananlarsa kripto piyasasının toparlanmasını sağlamakla kalmadı aynı zamanda geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana görülmemiş seviyelerin yaşanmasına sebep oldu.

Pazar günü akşam saatleri itibariyle ise bir haber piyasalara bomba gibi düştü. Haber’e göre İsviçre tarafından geldi. Geçtiğimiz günlerde bir çok sıkıntıyla yüzleşen ve hakkında sayısız haber çıkan İsviçre bankası Credit Suisse’nin satışının onaylandığı yönünde söylentiler bir anda ortaya çıktı.

Elde edilen bilgilere göre UBS, Credit Suisse’nin satışı için 2 Milyar İsviçre Frang’ı ödeyecek. Bu haberin gelmesinin ardından ise Bitcoin fiyatı bir anda fırladı ve 28.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Detaylar gelmeye devam ediyor…

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Goldman Sachs Son Noktayı Koydu: Ne Altın Ne Hisse Senedi! Bitcoin’i Olanın Kafası Rahat Etti! İşte Detaylar!
Goldman Sachs Son Noktayı Koydu: Ne Altın Ne Hisse Senedi! Bitcoin’i Olanın Kafası Rahat Etti! İşte Detaylar!
575 Milyar Dolarlık Operasyon! Bitcoin ve Altcoinleri Nasıl Etkiler?
575 Milyar Dolarlık Operasyon! Bitcoin ve Altcoinleri Nasıl Etkiler?
ABD İçin Kıyamet Senaryosu 300 Banka! Kripto Paraları Nasıl Etkiler?
ABD İçin Kıyamet Senaryosu 300 Banka! Kripto Paraları Nasıl Etkiler?
190 Banka! ABD’de İşler Karışıyor! Bitcoin Nasıl Etkilenecek?
190 Banka! ABD’de İşler Karışıyor! Bitcoin Nasıl Etkilenecek?
Dogecoin Destekçisi Elon Musk’tan Fed’e Acilen Faiz İndirme Çağrısı
Dogecoin Destekçisi Elon Musk’tan Fed’e Acilen Faiz İndirme Çağrısı
Büyük Gün Geldi Çattı! Gözler 21-22 Mart Tarihinde! FOMC Toplantısı Bitcoin’i Nasıl Etkiler?
Büyük Gün Geldi Çattı! Gözler 21-22 Mart Tarihinde! FOMC Toplantısı Bitcoin’i Nasıl Etkiler?
Son Dakika! Coinbase Kripto Borsası Büyük Bir Adıma Hazırlanıyor!
Son Dakika! Coinbase Kripto Borsası Büyük Bir Adıma Hazırlanıyor!
Son Dakika! Binance Bu Altcoini Terk Ediyor!
Son Dakika! Binance Bu Altcoini Terk Ediyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
DOGE Fiyat Analizi: 2023 Dogecoin Yorumları ve Dogecoin’in Geleceği
Shiba Coin Artar mı? İşte Shiba Yorumları
Bu Altcoinde Halving Unutuldu! Fiyatı Aylar İçinde Patlayabilir!
Alım Fırsatı Mı? BONE, HNT, MKR, FLR ve CORE Yorum!
Fiyatlar Uçtu, Ralli Sürecek Mi? CFX, STX, AGIX, IMX ve RNDR Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023