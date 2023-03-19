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Geçtiğimiz günlerde dünya genelinde birden çok bankanın battığına veya sıkıntıda olduğuna dair açıklamalar tüm piyasayı meşgul etti. Tüm bunların ardından gelen açıklamalar ve yaşananlarsa kripto piyasasının toparlanmasını sağlamakla kalmadı aynı zamanda geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana görülmemiş seviyelerin yaşanmasına sebep oldu.

Pazar günü akşam saatleri itibariyle ise bir haber piyasalara bomba gibi düştü. Haber’e göre İsviçre tarafından geldi. Geçtiğimiz günlerde bir çok sıkıntıyla yüzleşen ve hakkında sayısız haber çıkan İsviçre bankası Credit Suisse’nin satışının onaylandığı yönünde söylentiler bir anda ortaya çıktı.

Elde edilen bilgilere göre UBS, Credit Suisse’nin satışı için 2 Milyar İsviçre Frang’ı ödeyecek. Bu haberin gelmesinin ardından ise Bitcoin fiyatı bir anda fırladı ve 28.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Detaylar gelmeye devam ediyor…