Son zamanların popüler uygulaması olan makinelere fiyat tahmin ettirme çılgınlığına bir yenisi eklendi. Bitcoin'de gözler 9 Nisan tarihine çevrildi.

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Bitcoin’in (BTC) değeri 2023’te yükseliyor ve bankacılık krizinin hakim etkisine rağmen varlık yeni seviyeleri hedefliyor. Son kazanımlarla birlikte, yatırımcılar kazanımların devam edip etmeyeceğini izlerken, Bitcoin’in gelecekteki fiyatı odak noktasında.

Paskalya Fiyatı Etkiler Mi?

Bu bağlamda , 2023 Paskalyası sırasında Bitcoin’in fiyatını belirlemek için CoinCodex’in kendi kendine öğrenen makine platformundan yararlanıldı. Platforma göre, 19 Mart’ta alınan veriler de dikkate alındığında, Bitcoin’in ivmesi muhtemelen durgunlaşacak ve Paskalya günü olan 9 Nisan’da 27.845 dolardan işlem görebilir. Bitcoin’in tahmini fiyatı, kripto paranın haberin yapıldığı tarihteki değerinden yaklaşık %1’lik bir düşüşü temsil ediyor.

Daha önce başka bir yapay zeka tabanlı araç olan CoinPriceForecast’in Bitcoin’in yıl sonuna kadar 30.000 doları geri kazanabileceğini belirttiğini belirtmek gerekiyor. Platform, BTC’nin 2023 sonunda 33.047 dolardan işlem göreceğini tahmin ediyor.

Bitcoin Fiyat Analizi

Basın saatine göre Bitcoin, günlerce süren sermaye girişinin ardından haberin yazıldığı saatte 28.100 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Haftalık grafikte Bitcoin, 526,8 milyar dolarlık piyasa değeriyle %30’un üzerinde değer kazandı.

Bitcoin’in yükselişi, kripto uzmanı ve analisti Michaël van de Poppe, 18 Mart’ta attığı bir tweet’te BTC’nin kısa vadedeki beklentileri konusunda iyimserliğini korudu ve şunları söyledi:

Tıpkı daha önce Bitcoin’de sorduğumuz gibi, şimdi de cevabı aldık. 26,800 doların üzerinde mi kalıyoruz? Cevap net; evet. Bu, trendin 26.800 dolar kaybedilene kadar devam edeceği anlamına geliyor. Son bir hamleyle 28.300-28.900 dolara ulaşmayı ve ardından tersine dönmeyi bekliyoruz.

Başka bir platforma göre, Bitcoin’in TradingView’den alınan bir haftalık teknik analizine yükseliş görünümü hakim.

Bitcoin Temelleri

Bitcoin’in ivmesi, devam eden bankacılık krizi nedeniyle varlığın anlatısında bir değişiklik yaşandığına dair artan bir inanca dönüştü. Buna rağmen, kripto para biriminin değeri enflasyon ve Federal Rezerv oran artışlarından büyük ölçüde etkilenmeye devam ediyor.

Enflasyon verilerinin büyümenin yavaşladığını göstermesiyle birlikte, faiz oranlarının artma ihtimali azalıyor ve bu da Bitcoin’in 30.000 dolar seviyesini geri kazanması için yükseliş katalizörü görevi görecek bir unsur olabilir.