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Santiment İşaret Etti: Ne Ethereum Ne Solana! Türklerin Gözdesi Olan Bu Ağ Daha Ne Kadar Büyüyecek?

Kripto paralar denilince Türk halkının aklına gelen altcoin'lerin başında olan bu coin büyümesini günden güne hızlandırıyormuş gibi görünüyor.
00:15
20 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Avalanche (AVAX) ekosistemi 2023’ün başından bu yana önemli ölçüde genişledi ve bu gerçeğin bir kanıtı da ağın geliştirme faaliyetlerindeki artış oldu. Bir analistin attığı tweet’e göre, farklı sözleşmelerde çalışan aktif geliştiricilerin sayısı Mart ayında 60’ı geçerek yıldan yıla (YoY) en yüksek seviyesine ulaştı.

Ayrıca, alt ağlara yönelik talep de hızla arttı. Alt ağlar, kullanıcıların kendi blok zinciri ağlarını oluşturmalarına ve çalıştırmalarına olanak tanıyan Avalanche için tercih edilen ölçeklendirme çözümü oldu. Avalanche Explorer’a göre, yazı yazıldığı sırada Avalanche ağında yaklaşık 56 alt ağ bulunuyordu.

Avalanche’ın GameFi Ekosistemi Şekilleniyor

GameFi, Avalanche ekosisteminde en hızlı büyüyen sektörlerden biri haline geldi. Platform, son zamanlarda yüksek profilli ortaklıklara girerek oyna ve kazan ortamındaki cazibesini artırdı. Uygulamaya özel blok zincirleri veya alt ağlar, işlem ücretleri için yerel bir token kullanmak gibi altyapı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyen oyun platformlarına büyük bir teşvik sağlıyor ve bu da sonuçta oyun oynama maliyetini düşürebiliyor.

Geçtiğimiz ay Avalanche, alt ağlarını kullanarak bir NFT oyun pazarı Loco Legends’ı başlatmak için Hintli yayın platformu Loco ile bir işbirliği yaptığını duyurdu. Platform ayrıca bu ayın başlarında Japon oyun öncüsü GREE ile bir ortaklık kurarak Web3 dünyasına giriş için Avalanche’ı seçti.

Ayrıca, platformdaki blok zinciri tabanlı oyunlar umut verici bir büyüme kaydetti. Dappradar’a göre, DeFi Kingdoms, Pizza Game ve Avaxtars gibi en iyi oyunlar, benzersiz aktif kullanıcılarında sırasıyla haftalık %19.5, %5,48 ve %211.7 büyüme kaydetti.

NFT Ticareti Patladı

Kazanmak için oynanan bu oyunların büyümesi NFT cephesinde olumlu bir etki yarattı. Santiment’e göre, Avalanche üzerindeki toplam NFT işlem hacmi 18 Mart’ta yaklaşık 17 milyona ulaşarak son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Sonuç olarak, farklı kripto sosyal kanallarında AVAX’tan bahsedilme sayısında önemli bir artış oldu. Yatırımcıların coin’in beklentileri konusunda iyimser olduğunu gösteren ağırlıklı hissiyat da yükseldi.

Bununla birlikte, yazı yazıldığı sırada birkaç endişe verici sinyal de vardı. Token Terminal’e göre Avalanche’taki günlük aktif kullanıcı sayısı geçen hafta %18 oranında düştü. Bunun sonucunda alım satım faaliyetleri zarar gördü ve toplam işlem ücretleri %70’ten fazla düştü.

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