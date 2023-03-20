Günün ilk saatlerinde Fed ve beş büyük merkez bankasından Bitcoin (BTC) ve altcoin'leri de ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. İşte o açıklama...

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Günün ilk saatlerinde altı büyük merkez bankasından Bitcoin (BTC) ve altcoin’leri de ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Yapılan ortak açıklamada, swap kanalıyla küresel piyasalardaki ABD doları likiditesini arttırmak için koordineli bir şekilde harekete geçildiği belirtildi.

ABD Doları Operasyonlarının Sıklığı 7 Günlükten, Günlüğe Çıkarılacak

Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankası’ndan günün ilk saatinde yapılan açıklamada, ABD doları swap kanalı operasyonlarının sıklığını artırma kararı alındığı duyuruldu.

Yapılan basın açıklamasında, altı büyük merkez bankaları arasındaki swap kanalının bir süre etkin bir şekilde kullanılacağı aktarıldı. Swap kanalı, küresel piyasalardaki ABD dolarının fonlanmasındaki zorlukları hafifletmek için önemli bir likidite desteği görevi görecek. Bu yolla işletmeler, hane halkları gibi birçok tarafta kredi sağlanarak üzerlerindeki baskı hafifletilmeye çalışılacak.

Swap kanalı, temelde merkez bankaları arasında para birimlerini takas etmek üzere yapılan anlaşmalar için kullanılır. En temelde bu düzenleme, bir merkez bankasının ihraç ettiği para birimi ile döviz alması ve karşılığında bu dövizi kendi ülkesindeki ticari bankalara dağıtmasına yardımcı olur.

Altı büyük merkez bankası tarafından duyurulan bu kararı, swap kanalının ABD doları fonlamasındaki etkinliğini iyileştirmek için alındı. Şu anda ABD doları operasyonları sunan merkez bankaları, ABD doları operasyonlarının sıklığını 7 günlükten, günlüğe çıkaracak. Günlük operasyonlar, bugünden itibaren başlayacak ve en az Nisan ayının sonuna kadar devam edecek. Özellikle Fed, ABD doları operasyonlarının sıklığını en son COVID-19 krizi sırasında haftalıktan günlüğe çıkarmıştı.

Merkez bankaları arasında bu son iş birliği, finansal istikrarın korunması ve piyasalardaki geriliminin makroekonomiyi etkilemesinin önlenmesi için önemli bir araç olma potansiyeline sahip.

Günün ilk saatlerinde yapılan bu açıklamanın UBS’in Credit Suisse’i 1 milyar dolara kadar satın almaya hazır olduğunu duyurumasından saatler sonra yapılması dikkat çekti.

ABD’de Patlak Veren ve Avrupa’ya Sıçrayan Bankacılık Krizi

Finans dünyası, bir süredir ABD’de patlak veren ve Avrupa’ya sıçrayan bankacılık kriziyle boğuşuyor. Önde gelen birden fazla bankanın kısa bir süre içinde aniden iflasını duyurması insanları şaşırttı. Yangına müdehale etmek ve ihtiyacı olan kurumlara yardımcı olmak amacıyla merkez bankalarının ve düzenleyicilerin çeşitli önlemler aldıkları görüldü. Altı büyük merkez bankasının swap kanalıyla küresel piyasalardaki ABD doları likiditesini arttırmak için koordineli bir şekilde harekete geçmiş olmaları da alınan son önlemi yansıtıyor.

Geçen haftanın sonlarına doğru ABD’deki federal düzenleyiciler sıkıntıdaki sektörlere yardım etmeye devam edeceklerini belirttiler. Bundan önce Fed, uygun olan tüm kurumlara Banka Vadeli Fonlama Programı aracılığıyla likidite sağlayacağını açıklamıştı.

Bankacılık Krizi Bitcoin’e Yaradı

Küresel piyasaları sarsan bankacılık krizinin Bitcoin‘e yaradığı görüldü. ABD’de bankaların iflas etmeye başlamasına önce 20 bin doların altına düşerek tepki veren en büyük kripto para, bugün 28 bin 440 dolara kadar çıktı. Bu yükselişinin ardından bir miktar geri çekilen Bitcoin, kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 1,41 yükselişle 27 bin 539 dolardan el değiştiriyor.

Piyasa uzmanları ve analistleri, altı büyük merkez bankasının küresel piyasalardaki ABD doları likiditesini arttırmak harekete geçmesinin BTC‘ye etkisinin pozitif olacağı üzerinde duruyor.