Tecrübeli analist Peter Brant, Balaji Srinivasan'ın Bitcoin fiyatının 90 gün içinde 1 milyon dolara ulaşacağı iddiası için dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Tecrübeli analist Peter Brant, Balaji Srinivasan’ın Bitcoin fiyatının 90 gün içinde 1 milyon dolara ulaşacağına iddiasını “aptalca” olarak nitelendirdi. Aynı zamanda, tartışmaya neden olan girişimcinin şans yanında olması durumununda tahmininin gerçekleşebileceğini de ekledi.

1 Milyon Dolarlık Fiyat Öngörüsüne Eleştiri Yağdı

Brant, Srinivasan’ın fiyat öngörüsünü eleştiren tek isim değil. Aralarında ünlü akademisyen ve risk analisti Nassim Nicholas Taleb’in de bulunduğu küresel yatırım camiasının çeşitli üyeleri dikkat çeken tahmine şüpheyle yaklaştıkları ve eleştirdikleri görüldü.

Eski a16z ortağı ve eski Coinbase CTO’sunun cesur fiyat öngörüsü, bankacılık sektöründe devam eden krizin ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) güvercinleşeceği ve U dönüşü yaparak sıkı para politikasına ardında bırakacağı spekülasyonlarının yapılmasına neden olarak Bitcoin’in fiyatının kısa süre önce 28 bin doları aşmasıyla geldi.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olan BTC, 2022’nin Haziran ayından bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı ve fiyatı yılın başından bu yana yüzde 70 gibi göz kamaştırıcı bir oranda arttı.

Bitcoin Fiyatı İçin CME Boşlukları Tehlike Saçıyor

Brandt ayrıca Bitcoin’in fiyatındaki son CME boşluklara da dikkat çekti. CME boşlukları, bir finansal aracın Chicago Ticaret Borsası’ndaki (CME) kapanış fiyatı ile ertesi günkü açılış fiyatı arasındaki fiyat farkını ifade eder. Yatırımcılar aradaki farktan faydalanmaya çalışabileceğinden, bu boşluklar Bitcoin fiyatını potansiyel olarak etkileyebilir.

Tecrübeli analist attığı bir tweet’te 19 bin dolar seviyesindeki iki önemli doldurulmamış boşluğa dikkat çekti ve bu korkusuz yatırımcıları açığa satış yapmaya teşvik etmiş oldu. Bu, Brandt’ın kısa vadede BTC fiyatının düşme ihtimaline inandığını gösteriyor.

Bitcoin‘in fiyatındaki son volatilitenin neden olduğu aşırı iyimserliğe rağmen bazı piyasa uzmanları ve analistlerinin yükselişin devam etmesi konusuna şüpheyle yaklaşmaya devam ettikleri görülüyor. Kripto para piyasası büyük volatilite ve belirsizlik göstermeye devam ettiğinden, trader’lar ve yatırımcılar tahminlerde bulunurken ve yatırım yaparken dikkatle hareket etmeleri gerekiyor.