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Bilinen haliyle ilk kripto para olan Bitcoin, Neredeyse tam 1 yıl sonra Temmuz 2022’den bu yana ilk kez 26.000 dolar seviyesini aşan fiyatının Bitstamp borsasında 24.070 dolara gerilemesiyle bir başka dalgalanma daha yaşadı. Gelen tüm olumlu haberlerin ardından ABD ile Rusya arasında yaşanan gerginliğin duruma sebep olmuş olabileceği düşünülüyor. Fiyat bir miktar kendisini toparlamış olsa dahi piyasada var olan gerginlik etkilerini göstermeye devam ediyor.

Veteran Trader Konuştu

Deneyimli trader Peter Brandt, 26.000 dolar seviyesinin reddedilmesinden bu yana böyle bir gelişmeye şaşırmadığını açıklamak için Twitter’da bir paylaşım yaptı. Akşam saatlerinde yapılan açıklamanın ardından elde edilen bilgilere göre, öncü kripto para biriminin piyasa değeri 2022 ortalarından bu yana ilk kez 500 milyar doları aştı.

Bitcoin’in fiyatı kısmen Amerika Birleşik Devletleri’ndeki son bankacılık krizi tarafından artırıldı. Mevcut erime, dünyanın ilk kripto para birimini ilk kez ana akıma iten Kıbrıs’taki 2013 bankacılık kriziyle karşılaştırıldı. Yatırımcılar, düşük performansına rağmen Bitcoin’i finansal çalkantı dönemlerinde güvenli bir liman olarak görmeye devam ediyor olabilir.

Son Kriz Hangi Kapıyı Araladı?

Son kriz nedeniyle ABD federal hükümeti, mevduatlarını garanti altına alarak ve endişelerini hafifletmek için acil durum önlemleri uygulayarak mevduat sahiplerine güven vermek için adımlar attı. Buna ek olarak, piyasa spekülasyonları mevcut erimenin ABD Merkez Bankası’nı faiz oranlarını yükseltmeyi ertelemeye sevk edebileceğini öne sürüyor.

Kripto topluluğu bir Fed pivotu üzerine bahis oynarken, Şubat ayı TÜFE raporu enflasyonun hızlı bir şekilde ortadan kalkmadığını gösteriyor. Bloomberg’deki ekonomistlere göre, bu nedenle merkez bankasının faiz oranlarını artırmaya devam etmesi için hala zorlayıcı bir ihtiyaç bulunuyor. Mart ayındaki FOMC toplantısında 25 baz puanlık bir artış uygun olsa da, Silikon Vadisi Bankası’nın çöküşünün ardından artan finansal istikrar riskleriyle birlikte finansal çalkantılara ilişkin devam eden endişelerin ortasında bu karar Fed için zor bir karar olacak.