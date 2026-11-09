Kripto fenomenlerin sinyallerinde komik rakamlar ortaya çıktı: Tahminler yazı tura atmaktan çok az daha iyi

Kripto fenomenlerinin işlem sinyallerini takip etmek, çoğu hesap için aynı günlerde Bitcoin almaktan daha düşük getiri sağladı. Hatta alım veya satım kararı için fenomenleri takip yerine çoğu zaman yazı tura atmak daha fazla işe yarıyor gibi görünüyor. Freekonomist Research, 2017–2026 arasında Telegram, YouTube ve X’te paylaşılan 17.820 işlem tahminini inceledi. Tahminlerin yüzde 51,9’u doğru çıktı. Ancak 63 hesaptan yalnızca 24’ünün sinyalleri, araştırmanın simülasyonunda Bitcoin alımından daha iyi sonuç verdi.

Bitcoin alımında medyan bakiye 92 dolar daha yüksekti

Araştırmacılar, 1.000 dolarla başlayan bir yatırımcının her işlem sinyaline kaldıraç kullanmadan 100 dolar ayırdığını varsaydı. Bu senaryoyu, aynı günlerde aynı tutarlarla Bitcoin alınan bir senaryoyla karşılaştırdı. Başka bir ifadeyle, simülasyonda 1.000 dolarla başlayan iki yatırımcıdan biri her sinyale 100 dolar ayırdı, diğeri aynı günlerde 100’er dolarlık Bitcoin aldı. Sinyalleri izleyen yatırımcının medyan bakiyesi 1.180 dolar olurken Bitcoin alımında bu tutar 1.272 dolara ulaştı.

Simülasyonda 49 hesabı izleyen yatırımcı başlangıç sermayesinin üzerine çıktı. Buna rağmen tahminlerinin yarısından fazlasında isabet sağlayan 39 hesabın 23’ü Bitcoin’in gerisinde kaldı. Örneğin, Il Capo of Crypto’nun tahminlerinin yüzde 62,3’ü doğru çıktı. Hesabın sinyallerini izleyen yatırımcının bakiyesi 1.632 dolara ulaşırken aynı günlerde Bitcoin alan yatırımcının bakiyesi 2.330 dolar oldu.

Telegram’da incelenen 46 kanalın 14’ü, YouTube’da ise 16 kanalın 9’u iyi sonuç verdi. İngilizce yayın yapan 36 hesabın 19’u iyi sonuç verirken Rusça yayın yapan 27 hesabın yalnızca 5’i bu eşiği aştı.

Araştırma halka açık sinyalleri ölçtü

Araştırmacılar, halka açık paylaşımlardaki işlem sinyallerini günlük borsa fiyatlarıyla karşılaştırdı. Hedef ve zarar durdurma seviyesi belirtilen işlemlerde, fiyatın önce hangi seviyeye ulaştığına baktı. Örneklem, erişimi ve piyasa ilgisi yüksek hesaplardan seçildi. Simülasyon, hesap sahiplerinin gerçek işlemleri yerine paylaştıkları sinyallere dayanırken komisyon, fiyat kayması, fonlama maliyeti ve vergiler hesap dışında bırakıldı.

Çalışmadaki en belirgin fark, isabet oranı ile işlem başına kazanç ve kayıp arasındaki ilişkide ortaya çıktı. Il Capo of Crypto örneğinde olduğu gibi, tahminlerin çoğunda doğru yönü bulmak bile aynı günlerde Bitcoin almanın sağladığı getiriyi yakalamaya yetmeyebiliyor.