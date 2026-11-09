RIPPLE (XRP)

Analist, XRP’de 1 dolar bandının yeniden gündeme geldiğini söylüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Analist, $XRP’de 1 dolar bandının yeniden olası hale geldiğini söylüyor.
  • 📉 XRP 1,15 dolara gerilerken piyasadaki zayıf görünüm satış baskısını artırıyor.
  • 📊 Austin Hilton, 200 günlük ortalamanın altında kalan fiyatın dip bölgesine yaklaşabileceğini belirtiyor.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

XRP, kripto para piyasasındaki genel zayıflıkla birlikte 1,15 dolar seviyesinde işlem görürken son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 geriledi. Bitcoin’in 75.000 dolar civarında bulunması da risk iştahındaki düşüşün sürdüğüne işaret ediyor. Piyasa yorumcusu Austin Hilton, mevcut tabloyu sert satış baskısının öne çıktığı bir dönem olarak değerlendiriyor.

İçindekiler
1 Piyasada alıcı iştahı zayıfladı
2 200 günlük ortalama izleniyor
3 Kısa vadeli sinyaller karışık ancak dip ihtimali konuşuluyor

Piyasada alıcı iştahı zayıfladı

Hilton’a göre son dönemde belirleyici unsur, piyasa duyarlılığındaki bozulma oldu. Analist, yükselişi destekleyecek sermayenin büyük ölçüde kenarda beklediğini, bu nedenle satış yönlü hareketlerin daha az dirençle karşılaştığını belirtiyor. Bu dengesizlik, XRP üzerindeki baskının sürmesine yol açıyor.

XRP için görünümün çok zayıf olduğunu söyleyen Austin Hilton, fiyatın 1 dolar bandına inmesini artık uzak bir ihtimal olarak görmediğini aktarıyor.

Austin Hilton, sosyal medya ve video içerikleriyle kripto para piyasalarına yönelik değerlendirmeler paylaşan bir piyasa yorumcusu olarak biliniyor. Son analizlerinde XRP’nin 1 dolar bölgesine gerilemesinin gerçekçi bir senaryo haline geldiğini vurguluyor. 1,15 dolar seviyesi dikkate alındığında bu olasılık önceki dönemlere göre daha yakın görünüyor.

200 günlük ortalama izleniyor

Hilton’un öne çıkardığı teknik göstergelerden biri 200 günlük hareketli ortalama oldu. XRP’nin bu ortalamanın altında işlem gördüğünü belirten analist, söz konusu seviyenin 1,25 dolar civarında bulunduğunu ifade ediyor. Ona göre geçmişte fiyatın bu ortalamanın altına indiği dönemler, uzun vadeli yatırımcılar açısından zayıf giriş noktaları oluşturmadı.

Mini sözlük: 200 günlük hareketli ortalama, bir varlığın son 200 gün içindeki kapanış fiyatlarının ortalamasını gösteren teknik göstergedir. Piyasada uzun vadeli eğilimi izlemek için sık kullanılır; fiyat bu seviyenin altına indiğinde zayıflık, üstüne çıktığında ise güçlenme işareti olarak yorumlanabilir.

Analist, kısa vadede daha fazla geri çekilme ihtimalini dışlamıyor. Bununla birlikte uzun vadeli düşünen yatırımcılar için 1,20 dolar ile 1,90 dolar arasındaki alım farkının, gelecekte 3 ila 5 dolar aralığı hedefleniyorsa daha sınırlı önemde kalabileceğini savunuyor.

Kısa vadeli sinyaller karışık ancak dip ihtimali konuşuluyor

Hilton, grafiklerde bu fiyat bölgesinde alım sinyallerinin oluştuğunu ve benzer geçmiş örneklerde 39 günde yüzde 44, 22 günde yüzde 48 ve 19 günde yüzde 13 yükseliş görüldüğünü aktarıyor. Ancak bu örneklerin yeni bir yükselişi garanti etmediğinin de altını çiziyor.

Hilton, mevcut seviyelerde belirgin bir satış sinyali oluşmadığını ve grafik yapısının XRP’nin dip bölgesine yaklaşmış olabileceğini düşündürdüğünü söylüyor.

Analist, yatırımcıları iki gruba ayırıyor. Uzun vadeli pozisyon taşıyanlar için mevcut seviyelerdeki giriş fiyatı farkı daha sınırlı önem taşırken, kısa vadeli işlem yapanlar açısından zamanlama ve teknik göstergeler daha belirleyici kabul ediliyor. Bu nedenle aynı piyasa görünümü, yatırımcının vadesine göre farklı sonuçlar doğurabiliyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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