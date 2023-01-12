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Altın, gümüş, Bitcoin ve diğerleri yazı hazırlandığı sırada hızla yükseliyor. Çünkü Fed faiz kararı büyük ölçüde netleşti. Kripto para piyasaları için bugünün büyük gün olduğunu haftalardır altını çizerek ifade ediyordum. Nihayet beklenen oldu ve 2022 yılının ardından kripto para yatırımcılarının yüzü bugün fazlasıyla gülüyor. Peki Fed faiz kararı ne olacak?

Fed Faiz Kararı

Yazı hazırlandığı sırada CME FedWatch verilerine göre Fed’in şubat ayındaki faiz kararı %90’ın üzerinde ihtimalle 25bp artış yönünde olacak. 4 toplantı üst üste 75bp faiz artışı yaparak yatırımcılara 50bp artışı mumla aratan Fed artık ayağını gazdan kesti. Bunun birçok sebebi var ancak en önemlisi enflasyonun artık istikrarlı biçimde düşmeye devam ettiğine dair “daha fazla kanıt” bugün ortaya çıktı. Enflasyon 3 ay üst üste düşerek 2021 Kasım seviyesine düştü. Fed kararlarıyla ilgili dikkat etmemiz gereken birkaç önemli detay var.

Cuma günü gelen PMI verisi ekonomideki aşırı soğumaya işaret ediyor ve Fed önümüzdeki toplantıda aşırı şahin açıklamalar yapmayacak.

Hizmet enflasyonu halen yüksek ve düşmeye başlayacak. Peki bu ne anlama geliyor? Enflasyondaki düşüş devam edecek. O halde Fed ayağını doğru zamanda gazdan çekti.

Fed önden yüklemeli faiz politikası belirledi. Geçtiğimiz yıl bu terimi çok duyduk. Yani Fed ilgili dönemde olması gerekenden fazla faiz artırarak etkilerini 10-12 ayda görebileceği bir strateji benimsedi. 7-8 ayda bu denli büyük artışlar yapmasının sebebi buydu. Önden yüklemeli faizin artık sonuna geliyoruz.

Şubat Fed Faiz Kararı

1 Şubat 2023 tarihinde Fed faiz kararının açıklayacak ve bugün gelen veriler ışığında 25bp faiz artışı yaparak temkinli bir duruş benimseyecek. Enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt arayacakları söylemleri yerini başka bir şeye bırakacak. İşsizliği artırmak için çabalayacaklar. Bugün konuşan Fed üyesi Bullard halen ABD hanelerinin zengin konumda olduğunu ekonominin soğuması gerektiğini söyledi. Üstelik işsizliğin halen istedikleri seviyede olmadığının altını çizdi. Hedef %4,5’e çıktıktan sonra yıl içinde işsizliğin %4 seviyesine inmesi şeklinde açıklandı.

Bunun için Fed ne yapacak? Daha fazla faiz artışı yapması mantıklı değil. Ayrıca %2 hedefi için 2025 yılına kadar önünde 2 yıllık bir dönem var. Yapacakları şey büyük ihtimalle yılın son toplantısına kadar faizleri %5,5’e yakın seviyelerde yani tavanda tutup piyasadaki etkilerini izlemek olacaktır. Ardından (Aralık ayındaki daha kötü olan ortamda bu açıklamayı yaptılar) faizlerin %4’ün altına 2024 yılında inmeye başladığını göreceğiz. Tüm bunların sonucu olarak altın, kripto para gibi varlıkların önümüzdeki dönemde pozitif performans gösterme ihtimali var.