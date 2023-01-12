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Her Şeyi Bilen Kripto Para Analisti Rezil Oldu! Balon Patladı!

Büyük balon patladı ve takipçileri de onunla birlikte inatlarının kurbanı oluyorlar. 373 Milyon doları geçti.
22:25
12 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarını son 7 ayda kasıp kavuran bir isim var. Artık bu balon tam anlamıyla patladı. Aslında bu olay kripto para yatırımcılarının alması gereken hayati dersler de içeriyor. En iyi kripto para analisti yazımızı okuyanlar uzun süre önce bu konuda yaptığımız uyarıları mutlaka hatırlayacaktır. Balon artık patladı, işte çıkarılacak dersler.

Kripto CAPO Balonu Patladı

Bitcoin birkaç dakika önce 18.988 dolara kadar tırmandı. Şimdilik yazı hazırlandığı sırada 18.600 doların üzerinde bulunuyor. Ancak aylardır 12.000 dolara kadar düşüş gelecek diyen popüler, her şeyi bilen kripto para analisti patladı. Bitcoin’in 17.000 doların altında olduğu dönemde açtığı short pozisyonları (düşüşe pozisyon almak veya açığa satmak) övgüyle takipçileriyle paylaşıyordu. Aralık ayında büyük bir çöküşün yaşanacağını söyledi ve olmadı. Sonrasında 17.000 dolara tırmanan Bitcoin fiyatının hızla geri çekileceğini iddia etti ancak olmadı. Şimdi de tam olarak şunu söylüyor;

“Gördüğüm en büyük boğa tuzaklarından biri.”

Yani halen bu hareketi bir boğa tuzağı olarak nitelendiriyor. Birçok yatırımcı daha önce Capo tarafından yapılan iddialı paylaşımlara da aldanarak short yönlü pozisyon aldı. Fiyat 16.000 dolar seviyesinden yaklaşık %20 oranında arttı. Yani 5x kaldıraçlı short pozisyon açanlar bile (16K dolarda) an itibariyle eğer bakiye eklemesi yapmadılarsa tasfiye oldular. Son 24 saatte 374 milyon dolarlık pozisyon tasfiye oldu. Küresel kripto işlem hacminin 50 milyar doların altında olduğunu düşünürsek bu devasa bir rakamdır.

Zaman kimi haklı çıkaracak bilinmez ancak Capo şimdilik haksız çıktı ve muhtemelen short yönlü pozisyonlarının önemli bir kısmı tasfiye edildi.

En İyi Kripto Para Analisti

Haberin başında bahsettiğim en iyi kripto para analisti yazımızda özellikle bir konuya dikkat çekmiştim. En iyi analist diye bir şey yoktur. Dönemsel olarak trendi iyi okuyan ve biasını bozmayan tutarlı analist vardır. Capo özellikle ayı piyasalarının şiddetlendiği günlerde Bitcoin fiyatının daha da düşebileceğini ısrarla söyledi. Geç anlamıştı (Bitcoin 40.000 doların altına düştüğünde 100.000 hedefinden vazgeçmişti) ayı piyasalarının geldiğini ve muhtemelen aynı şeyi boğada da yaşayacak. Bitcoin 40.000 doların üzerine çıkarsa Capo’nun yeniden 500.000 dolara kadar yükselebilecek Bitcoin fiyat hedefi verdiğini görebilirsiniz.

En iyi kripto para analisti makalesindeki nüaslara göz gezdirin. Bir analistin bazı dönemlerde doğru tahminlerde bulunması onun sonsuza kadar haklı çıkacağı anlamına gelmez. Ayı piyasalarında ön plana çıkan isimlerin boğada silindiğini görürsünüz. Çünkü onlar fiyatın yeniden yükseleceğine inanamazlar. Fakat zaman onları yanıltır. Aynı şey tam tersi için de geçerlidir. Capo hem boğa hem de ayı sezonunda geç kalmış bir isim olarak tarihe geçecek.

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