Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) Federal Rezerv’in faiz kararını açıklamasının ardından yeni yılda güzel bir performans göstermek için 18.000 doların üzerine çıktı! BTC’de şimdi ne olacak?

Bitcoin Verileri!

Yaklaşık bir haftadır istikrarlı bir yükseliş yaşayan lider kripto para birimi, %4,05 oranında bir artış sağladı. CoinMarketCap’e göre son 24 saatteki işlem hacmi 23 milyar doların üzerine çıktı. Glassnode’un verileri, BTC’nin 16.500 dolar civarında işlem görmesinden bu yana, önemli bir birikim serisi olmadan bu başarının düşünülemez olabileceğini ortaya koydu. Zincir üstü analitik platformu, satın alımın fiyatın 18.200 dolara ulaşana kadar devam ettiğini kaydetti.

Bununla birlikte gelişen olaylar lider kripto para biriminin, dolaşım arzının %13’ünün kazanca dönüşmesine yardımcı oldu. Kâr arzından elde edilen bilgiler %10,3’lük rallinin, yaklaşık 16.500 dolar seviyelerinde satın alma işlemi yapan yatırımcıların %60,5’inin kazanç elde etmesini sağladı. Yükseliş hareketinden önce, kar yüzdesindeki arz düşüş eğilimi oluşturacak şekildeydi. Bu durum Kasım 2022 ile Ocak 2023’ün ilk günü arasında kayıpta olan %48’in aksine.

Gelişmelerin ardından Bitcoin, sosyal ölçümleri etkileyici seviyelere doğru ilerledi. Veri analiz firması olan Santiment’e göre, sosyal hakimiyet 6 Ocak tarihinde %8,77’ye düştü, ancak yazının kaleme alındığı tarihte yeniden %14,74’e yükseldi.

20.000 Dolar Gelecek Mi?

Öte yandan Bitcoin korku ve açgözlülük endeksi tarafından gösterildiği gibi, piyasanın aşırı korku tarafından daha da uzaklaşması görüldü. Yazı kaleme alındığında endeks 30 ve nötr konumuna yakın. Ayrıca uzmanlara göre Bitcoin, gerçekleştirdiği rallisi ile piyasa genelinde de yükselişlere neden olabilir.

Yön Hareketi Endeksi’nden (DMI) gelen verilere göre, uzmanlar BTC’nin 18.100 dolara geri çekilmesine rağmen daha da yükselebileceğini öne sürdü. Bunun nedeni olarak ise pozitif DMI’nin 40.12 seviyesinde bulunması gösteriliyor. Ancak ortalama yön endeksinin (ADX) eğilimi nedeniyle 20.000 dolara doğru bir hedefe ulaşmak zor olabilir. ADX 25 veya üzerinde olsaydı olasılığı destekleyebilirdi, ancak seviye 21.36’da sabit kaldı.