Justin Sun'ın göz bebeği altcoin için kritik günler başladı. Bitcoin fiyatında yaşanan yükselişten nasıl etkileneceği bu seviyelere bağlı olabilir.

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TRON’un (TRX) son fiyat hareketi Bitcoin (BTC) ve ABD borsa performansını takip etti. ABD borsaları 11 Ocak’ta spekülatörlerin ABD enflasyonunun hafifleyeceğine dair şekillenmesiyle yükselişe geçerek kripto piyasalarını canlandırdı.

Bitcoin de yükselerek 19.000 dolar psikolojik seviyesine ulaştı, ancak şimdilik bu seviyenin üzerinde kalıcı olamadı. TRX de ralli yaparak kısa vadeli işlem aralığı olan 0,05491 dolar – 0,05565 doların üzerine çıktı. Ancak TRX 0,05695 dolarda reddedildi ve önümüzdeki birkaç saat / gün içinde bu aralıkta salınabilir.

0,05630 – 0,05695 Dolar Seviyeleri Geçilecek Mi?

TRON, 6 Ocak’tan bu yana kademeli bir yükseliş trendinin ardından başka bir kısa vadeli fiyat konsolidasyonuna zorlandı. Önceki kısa vadeli konsolidasyon 9 – 10 Ocak tarihleri arasında 0,05491 dolar desteğinin altına indi ancak yükseliş trend çizgisinden (beyaz çizgi) geri döndü.

Benzer bir konsolidasyon eğilimi ve geri sıçrama 11 – 12 Ocak tarihleri arasında gözlendi. Trend tekrarlanırsa, TRX 0,05630 – 0,05695 dolar arasında bir süre kalabilir ve ardından yükseliş trendi çizgisinden toparlanabilir.

BTC yükselişe geçerse ve 37’lik Ortalama Yönlü Hareket Endeksi’nin (ADX) de gösterdiği gibi yükseliş ivmesi nispeten güçlü olduğu için bu aralığın üzerine de çıkabilir. Buna ek olarak, üç saatlik grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım bölgesindeydi, bu nedenle güçlü bir şekilde yükselişe geçti.

Bununla birlikte, böyle bir yükseliş, 0,05695 – 0,05767 dolarlık acil direnç aralığı tarafından kontrol altında tutulabilir. Alternatif olarak, ayılar TRX’i 0,05630 doların altına düşmeye zorlayarak yukarıdaki önyargıyı geçersiz kılabilir. Ancak 0,05565 dolar, yatırımcıyı daha büyük bir düşüş trendinden koruyabilir.

TRON’a Yönelik Duyarlılık Negatif Kaldı

TRON’un kurucusu Justin Sun ve Huobi borsası etrafındaki FUD, basın zamanında hala güçlü olduğu için TRX’in ağırlıklı duyarlılığı negatif kaldı. Bu durum, yatırımcının varlığa bakış açısının düşüş yönünde olduğunu gösteriyor. Ancak bu durum TRX’in yükselişini engellemedi.

Buna ek olarak, TRX’in geliştirme faaliyeti 10 Ocak’tan itibaren keskin bir düşüş gösterdi. Ancak, artan işlem hacmiyle birlikte TRX’in fiyatı da yükseldi. Bu nedenle, özellikle BTC yükselişe geçerse TRX mevcut işlem aralığının üzerine çıkabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.